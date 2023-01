Prezydent Andrzej Duda przebywa obecnie w Szwajcarii, gdzie bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W środę polski przywódca uczestniczył m.in. w dyskusji "The pathway to European energy sovereignty" oraz w sesji "Restoring Security and Peace"; spotkał się również m.in. z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem oraz prezydentem Szwajcarii Alainem Bersetem.

Reklama

O to, jakie są plany prezydenckie na czwartek - kolejny dzień szczytu - pytany był w środę przez dziennikarzy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz podkreślił, że również w czwartek odbędzie się szereg nieformalnych spotkań, rozmów w zamkniętej formule, a także seminariów i dyskusji z ekspertami oraz politykami. "Będą prowadzone dyskusje dotyczące sytuacji bezpieczeństwa, ale dotyczące także i współpracy gospodarczej, współpracy ekonomicznej, wychodzenia z tej +zadyszki+, która, po pierwsze, spowodowana została Covidem, a - z drugiej strony oczywiście - także i rosyjską agresją" - powiedział szef BPM.

Reklama

Jak podkreślił, "będzie także najpewniej rozmowa o procesach odbudowy Ukrainy, w których Polska w naturalny sposób chce i będzie odgrywać znaczącą rolę". "O tym też mówił dziś pan prezydent podczas panelu" - zauważył.

"Taką naszą satysfakcją dużą są, powiedziałbym (...) narracje, stwierdzenia czy obserwacje, które od wielu miesięcy proponowaliśmy, dziś one stają się powoli mainstreamem europejskim, także i światowym" - wskazywał Przydacz. "Dyskutanci, choćby premier Kanady, która w wielu kwestiach odnosiła się bardzo afirmatywnie do Polski, Polaków, tego jak Polska jest postrzegana. To buduje dziś pozycję państwa polskiego, jego obraz, opinię o państwie polskim. Tu, w Davos, w ogóle dużo się o tym mówi, jak Polska w tych dzisiejszych trudnych warunkach odgrywa istotną rolę" - podkreślił.

Zgodnie z harmonogramem wizyty prezydenta w Davos - opublikowanym na stronie KPRP - w czwartek Andrzej Duda weźmie udział w dyskusji "Preparing for a New Geopolitical Era"; wygłosi również słowo wstępne do dyskusji "NATO on the road to the 2023 Vilnius Summit". Przewidziana jest także wypowiedź polskiego przywódcy dla mediów.(PAP)

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Grzegorz Bruszewski