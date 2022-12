"Nasza aktywność w ostatnich miesiącach sprowadza się do trzech segmentów. Pierwszy to systematyczne wspieranie przedsiębiorców poprzez wprowadzanie rozwiązań deregulacyjnych ułatwiających kontakt z administracją. Drugi segment, który pojawił się niejako wymuszony, to jest wszystko to, co wydarzyło się i co jest związane z konsekwencjami agresji Rosji na Ukrainę. I ostatni to kwestia polityki mieszkaniowej" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej podsumowującej działania MRiT w 2022 roku.

Buda przypomniał, że 40 ustaw zostało zmienionych jedną ustawą deregulacyjną tak, "żeby ta administracja względem obywatela i przedsiębiorcy była łatwiejsza, przystępniejsza".

Minister wskazał, że agresja Rosji na Ukrainę spowodowała szereg konsekwencji, poczynając od tych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i kosztów jej prowadzenia w związku z cenami energii, a także szereg zakłóceń łańcuchów dostaw, braków w zakresie importu towarów ze Wschodu.

"Jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców na 2023, a co się udało w 2022 r., to jest taryfa na prąd dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. To jest 99 proc. firm, które w tym roku 2023 skorzystają z regulowanej ceny prądu" - mówił Buda. "Sytuacja jest wyjątkowa - mamy wojnę, mamy konsekwencje tej wojny, mamy piki i skoki energii, które zaskakują przedsiębiorców, w zasadzie uniemożliwiają im prowadzenie działalności" - tłumaczył.

Minister wymienił także program dla firm energochłonnych. Jak przypomniał, pierwsza transza została wypłacona wczesną jesienią - 800 mln zł dla 92 dużych firm. "Przygotowujemy drugi program i tutaj mam bardzo dobrą informację bo mamy notyfikację Komisji Europejskiej - musieliśmy o indywidualną zgodę tutaj zabiegać - (...) jest przygotowany program, który jest kierowany na Radę Ministrów" - powiedział.

Jak dodał, w styczniu będą już pierwsze nabory przez NFOŚiGW realizowane i wypłaty - 5 mld zł dla dużych przedsiębiorców. "To jest znacząca pomoc dla nich. Myślę, że to jest ta granica przetrwania ich, opłacalności prowadzenia ich biznesu w tym trudnym czasie" - dodał.

Jak mówił, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, resort podjął kilka działań w tej sprawie i kilka jest przygotowywanych. (PAP)

