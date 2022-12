Rabenda podkreślił, że dostawy węgla zostały rozpoczęte do prawie wszystkich gmin. "Zostało nam kilkadziesiąt. Większość z nich ma zaawizowany odbiór węgla w tym tygodniu" - poinformował wiceszef MAP.

Rabenda dodał, że "jest niecałe 20 gmin, które z różnych powodów tego węgla nie odebrały". "W większości przypadków są to podmioty prywatne, które obsługują gminy, i tam są różnego rodzaju - takie powiedzmy - półbiznesowe problemy. Czasami nie wpłynęła zaliczka, czasami są jakieś rozbieżności co do rozliczeń, także my cały czas tę sytuację monitorujemy" - dodał.

Wiceminister podkreślił, że "są to pojedyncze przypadki". "Jeśli ta dystrybucja nie będzie się odbywać przy pomocy podmiotów prywatnych, które się zgłosiły, my będziemy w takich sytuacjach też podpisywać umowy z innymi podmiotami prywatnymi" - zadeklarował.

Karol Rabenda nie wykluczył zrywania dotychczasowych umów z podmiotami prywatnymi, jeśli ktoś nie będzie się wywiązywać z obowiązku dostaw węgla. (PAP)

