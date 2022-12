STYCZEŃ

1.01 - Formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE); minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął roczne sprawowanie funkcji Przewodniczącego Organizacji.

3.01 - Szef MSZ Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem oraz swoimi odpowiednikami z krajów wschodniej flanki NATO nt. sytuacji bezpieczeństwa wokół Ukrainy, wywołanej działaniami Rosji.

11.03 - Rząd przyjął tzw. tarczę antyinflacyjną 2.0, zakładającą obniżkę podatku VAT na pół roku na żywność, nawozy i gaz do 0 proc., do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

12.03 - Senat zdecydował o powołaniu komisji nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Klub KO złożył w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie wykorzystania systemów inwigilacji, takich jak Pegasus, wobec parlamentarzystów, dziennikarzy, prawników oraz kandydatów w wyborach w latach 2019-2020.

17.01 - Szef MSZ Zbigniew Rau rozmawiał z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem nt. przewodnictwa w OBWE, sytuacji międzynarodowej oraz kwestii bezpieczeństwa.

18.01 - W Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli jego kancelarii oraz rządu dotyczące sytuacji w regionie, współpracy sojuszniczej i bezpieczeństwa Ukrainy. Celem było wypracowanie wspólnego przekazu ze strony przedstawicieli władz polskich wobec sojuszników, a także partnerów ukraińskich i wobec Rosji.

18.01 - Premier Mateusz Morawiecki wprowadził pierwszy stopień alarmu o zagrożeniu terrorystycznym w cyberprzestrzeni (ALFA-CRP). Jak podał wówczas resort cyfryzacji, alarm wynikał z ataku w internecie na ukraińskie strony rządowe.

19.01 - Napięta sytuacja wokół Ukrainy była tematem telefonicznej rozmowy szefa MON Mariusza Błaszczaka z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

20.01 - W Wiśle rozpoczęły się dwudniowe konsultacje prezydentów Polski i Ukrainy - Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego - na temat sytuacji bezpieczeństwa w regionie i groźby agresji rosyjskiej. Prezydent Duda poinformował wówczas, że przekazał prezydentowi Ukrainy, że jego kraj może liczyć na wsparcie Polski. Prezydent oświadczył wówczas, że Polska odrzuca koncepcję stref wpływów i opowiada się za pełną integracją euroatlantycką Ukrainy.

20.01 - Groźba rosyjskiej agresji na Ukrainę była tematem rozmowy szefa BBN Pawła Solocha z doradcami przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) oraz doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake'iem Sullivanem.

24.01 - W BBN odbyła się narada prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu na temat sytuacji bezpieczeństwa w regionie, wsparciu Ukrainy oraz współpracy sojuszniczej. Kolejna taka narada miała miejsce dzień później.

24.01 - Przeprowadzono wideokonferencję przywódców: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski oraz Unii Europejskiej i NATO na temat sytuacji wokół Ukrainy i szerzej na wschodniej flance NATO. Po rozmowach prezydent Andrzej Duda podkreślił, że można mówić o jedności NATO, jeśli chodzi o najważniejszych partnerów; zapowiedział też zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

25.01 - Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że podpisana przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę ustawa o pisowni nazwisk jest krokiem w bardzo dobrym kierunku w stosunkach polsko-litewskich; litewska ustawa zakłada m.in. rezygnację z zapisu nielitewskich nazwisk w litewskim brzmieniu.

25.01 - Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem nt. trudnej sytuacji na Ukrainie.

27.01 - Sejm przyjął uchwałę, w której zaapelował do rządów państw NATO i UE o udzielenie wszechstronnego wsparcia Ukrainie, która znalazła się w obliczu wojny. Wyraził też sprzeciw wobec polityki Federacji Rosyjskiej, godzącej w prawo międzynarodowe oraz burzącej ład i pokój w Europie.

28.01 - Zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie miało charakter niejawny i dotyczyło sytuacji związanej z groźbą inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

29.01 - Premier Mateusz Morawiecki, jako wiceszef PiS reprezentował partię na szczycie europejskich partii konserwatywnych i prawicowych w Madrycie, który odbył się pod hasłem: "Obronić Europę". Gospodarzem spotkania był lider partii Vox, Santiago Abascal.

31.01 - Szef BBN Paweł Soloch poinformował, że w ścisłym kontakcie z prezydentem Andrzejem Dudą zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym. Przekazał również, że tę decyzję finalizuje szef MON Mariusz Błaszczak.

LUTY

1.02 - Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Szef polskiego rządu wyraził jedność i solidarność z państwem ukraińskim. Zapewnił, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie m.in. kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej.

3.02 - Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakładał m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Propozycja miała na celu m.in. naprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i przekazanie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską.

4.02 - Na mocy umowy podpisanej przez szefów rządów, Polska i Czechy zawarły ugodę w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie. Polska zapłaciła Czechom łącznie 45 euro zł rekompensaty. W konsekwencji Czechy wycofały swoją skargę na Polskę z Trybunału Sprawiedliwości UE.

7.02 - Tadeusz Kościński zrezygnował z funkcji ministra finansów. Kościński złoży rezygnację po wywiadzie dla PAP, w którym prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec tych, którzy przygotowywali wprowadzenie podatkowej części Polskiego Ładu.

8.02 - Sejm wybrał Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego wyborowi na sędziego TK sprzeciwiła się w Sejmie opozycja. Święczkowski był Prokuratorem Krajowym. Przez wiele lat pracował w prokuraturach różnych szczebli.

10.02 - Prezydent Andrzej Duda powołał Jacka Chlebnego na prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Joannę Lemańską na kolejną kadencję prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

15.02 - Odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej poświęcone sytuacji na Ukrainie i groźbie rosyjskiej inwazji zbrojnej na ten kraj. Prezydent zapewnił po zakończeniu obrad o bezpieczeństwie Polski i zaapelował o jedność polityków.

18.02 - Z wizytą w Warszawie przebywał sekretarz obrony USA Lloyd Austin, spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef Pentagonu zapewnił, że NATO wspiera suwerenność Ukrainy i jej prawo do decydowania o sobie.

22.02 - Po wydaniu przez Władimira Putin rozkazu wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium Ukrainy, do separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie tego kraju, polski resort dyplomacji wyraził solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy oraz wezwał Rosję do zaprzestania nielegalnych działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego.

23.02 - Prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nauseda udali się do Kijowa w związku z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Przywódcy zapewnili o solidarności z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i narodem ukraińskim.

24.02 - Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w Warszawie odbyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Sejm w specjalnej uchwale potępił działania Rosji i zadeklarował o solidarności z Ukrainą. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym zapewnił o gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa naszym granicom. Wezwał też do nałożenia na Rosję dotkliwych sankcji.

25.02 - W Warszawie odbył się nadzwyczajny szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Przywódcy podkreślili konieczność zjednoczonego działania. Oświadczyli, że Europa musi zatrzymać agresję i zapewnili, że robią wszystko, co mogą, by wesprzeć Ukrainę i wzmocnić wschodnią flankę NATO.

26.02 - Premier Mateusz Morawiecki udał się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w sprawie sankcji wobec Rosji. Szef polskiego rządu namawiał kanclerza do m.in. zamknięcia Nord Stream 1 i Nord Stream 2, odcięcia Rosji od wszystkich systemów finansowych i bankowych; zamknięcia możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla Rosji do Europy.

MARZEC

1.03 - W bazie lotniczej w Łasku prezydent Andrzej Duda spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Po rozmowach Stoltenberg zadeklarował m.in. wzmocnienie sił NATO na wschodniej flance w reakcji na inwazję rosyjską na Ukrainę.

1.03 - w Warszawie premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, a szef MSZ Zbigniew Rau wziął w Łodzi wziął udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec. Tego dnia także polska prokuratura, jak informował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, rozpoczęła śledztwo ws. wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

2.03 - Odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Prezydent Andrzej Duda ogłosił weto dla noweli Prawa oświatowego, której sprzeciwiała się opozycja, a z zamiana zaapelował do opozycji o poparcie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny.

3.03 - Sejm w uchwale wezwał instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do UE.

5.03 - Premier Morawiecki oraz szef MSZ Zbigniew Rau spotkali się w Rzeszowie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Blinken zapowiedział wtedy przekazanie 2,75 mld dolarów na wsparcie służb humanitarnych na Ukrainie i w Polsce.

6.03 - Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował o powołaniu centralnej, rządowej platformy koordynującej pomoc humanitarną dla Ukraińców.

9.03 - Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa regulującą m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą. Dwa dni później ustawą zajął się Senat, który wprowadził poprawki - jedna z nich wykreśliła z ustawy przepisy o depenalizacji niektórych działań urzędników i przedsiębiorców podejmowanych w szczególnych okolicznościach. Po przyjęciu przez Sejm kilkunastu senackich poprawek ustawa trafiła do prezydenta.

10.03 - Prezydent Andrzej Duda oraz premier Morawiecki spotkali się w Warszawie z wiceprezydent USA Kamalą Harris oraz z premierem Kanady Justinem Trudeau. Rozmowy dotyczyły wsparcia Ukrainy walczącej z rosyjską agresją.

11.03 - Z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO odbyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, w trakcie którego orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda; posłowie i senatorowie wysłuchali także przemówień prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Tego dnia Sejm uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny, zwiększającą wydatki na obronność i liczebność Wojska Polskiego; ustawę poparło 450 posłów.

12.03 - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

14.03 - Odbyło się spotkanie szefów rządów państw Trójkąta Lubelskiego - Polski, Litwy i Ukrainy.

15.03 - Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz premierem Czech Petrem Fialą i premierem Słowenii Janezem Janszą udał się do Kijowa, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denisem Szmychalem. W trakcie wizyty Kaczyński wezwał do zorganizowania misji pokojowej na Ukrainie.

17.03 - Szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się w Warszawie z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'm, który poinformował, że w Polsce rozlokowany zostanie brytyjski system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre.

18.03 - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie Ojczyzny.

19.03 - Odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej pt. "Bezpieczna Polska". Szef PO Donald Tusk wezwał do jedności w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wezwał też rząd, by wynegocjował z NATO wzmocnienie wschodniej flanki, a w UE - działania na rzecz relokacji części uchodźców.

21.03 - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z premierem Holandii Markiem Rutte. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że premier przedstawi wymagający zmiany w konstytucji pakiet rozwiązań, które miały pozwolić m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich.

23.03 - Sejm przyjął przez aklamację uchwałę ws. popełniania zbrodni wojennych przez Rosję w Ukrainie. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że podjęto decyzję o "bardzo znaczącej" redukcji personelu rosyjskiej ambasady w Warszawie i wydaleniu 45 dyplomatów.

24.03 - W Brukseli odbył się szczyt NATO, w którym udział wziął prezydent Andrzej Duda. Sojusznicy podjęli m.in. decyzje o wzmocnieniu sił NATO na wschodniej flance oraz zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy.

25.03 - Do Rzeszowa przybył z wizytą prezydent USA Joe Biden, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Biden potkał się ze stacjonującymi tam żołnierzami amerykańskimi, a także z organizacjami pomagającymi uchodźcom. Podczas spotkania z pomagającymi stwierdził, że Władimir Putin spełnia wszystkie przesłanki, by zostać uznanym za zbrodniarza wojennego.

26.03 - Prezydent USA Joe Biden spotkał się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, odwiedził także warszawski Stadion Narodowy, gdzie w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego spotkał się z rozlokowanymi tam uchodźcami z Ukrainy. Wieczorem na dziedzińcu Zamku Królewskiego prezydent USA wygłosił przemówienie, w którym oświadczył, że "Ukraina nie będzie zwycięstwem Rosji"; zadeklarował również, że zobowiązania sojusznicze w ramach NATO są dla USA święte.

28.03 - Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego; tematem było m.in. wsparcie dla ukraińskich uchodźców w Polsce.

29.03 - Szef MSZ Zbigniew Rau rozpoczął wizytę na Kaukazie Południowym, w ramach której odwiedził Gruzję, Armenię i Azerbejdżan.

KWIECIEŃ

1.04 - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandim; rozmowa dotyczyła pomocy ukraińskim uchodźcom w Polsce.

2.04 - Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera na stanowisko Pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Wraz z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą odwiedził także w Otwocku punkt pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

3.04 - Oficjalne reakcje polskich władz na zbrodnię wojenną dokonaną w końcu marca 2022 roku w Buczy przez wojska rosyjskie, w której zamordowano nieuzbrojonych ukraińskich cywilów. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że sprawcy muszą być nazywani przestępcami, stawiani przed sądem i skazywani. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że zbrodnie w Buczy i w innych miastach wokół Kijowa trzeba nazwać ludobójstwem i jak ludobójstwo rozliczyć. Wezwał do jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej w sprawie zbrodni rosyjskich i skutecznych sankcji. Polskie MSZ zapowiedziało, że zrobi wszystko, by osoby odpowiedzialne zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Także posłowie potępili dokonane przez Rosjan zbrodnie.

4.04 - Premier Mateusz Morawiecki postulował powołanie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni ludobójstwa na Ukrainie, wezwał kraje europejskie do szybkiej i zdecydowanej reakcji. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie z szefem MSZ Japonii Yoshimasą Hayashim; tematem spotkania była wojna w Ukrainie i odpowiedzialność Rosji za zbrodnie wojenne.

4.04 - Lider PO Donald Tusk w Starachowicach postulował 20-proc. podwyżkę dla pracowników tzw. budżetówki w związku z rosnącą inflacją.

5.04 - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefową MSZ Wielkiej Brytanii Liz Truss, wśród tematów rozmowy były m.in. kwestie pomocy dla Ukrainy. Lider PO Donald Tusk wezwał Europę, by wsparła Ukrainę za pomocą wszelkich dostępnych środków, w przeciwnym razie - jak przestrzegł - los ukraińskiej Buczy może czekać kolejne miasta.

5.04 - Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams dla polskiego wojska.

6.04 - Samorządowcy skupieni w Ruchu Samorządowym "Tak! Dla Polski" zaapelowali do rządu o wstrzymanie wszelkiego ruchu handlowego z Białorusią i Rosją.

6.04- Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta i posłów PiS.

6.04 - Bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej spotkali się z prokuratorami prowadzącymi śledztwo w tej sprawie. Śledczy poinformowali, że nie zakończyli jeszcze gromadzenia dowodów i nie wykluczają żadnej hipotezy śledczej.

7.04 - W Londynie odbyło się robocze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. We wspólnym oświadczeniu wskazano, że Zjednoczone Królestwo potroi wsparcie dla Polski do kwoty 30 mln funtów, aby zapewnić pomoc humanitarną ukraińskim uchodźcom przebywającym w Polsce. Zapowiedziano, że oba kraje rozpoczną program wspólnych działań w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego.

7.04 - Zmarł Ludwik Dorn - były marszałek Sejmu, wicepremier i szef MSWiA.

- PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji, dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji oraz zakładający niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego.

8.04 - Sejm w uchwale wyraził oczekiwanie powołania międzynarodowej komisji śledczej ws. ludobójstwa w Ukrainie i wezwał do pilnego osądzenia zbrodniarzy wojennych; domagał się także zawieszenia członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych.

8.04 - Lider PO Donald Tusk zaapelował do rządu o zaprzestanie importu węgla z Rosji, który - jak mówił - finansuje wojnę w Ukrainie.

8.04 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefową mołdawskiego rządu Natalią Gavrilitą; głównymi tematami były wsparcie dla ukraińskich uchodźców i polskie zaangażowanie w reformy w Mołdawii.

8.04 - W związku z wywiadem prezydenta Francji dla dziennika "Le Parisien", w którym Emmanuel Macron zarzucił polskiemu premierowi, że "jest skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT", dodając, że Mateusz Morawiecki chciał pomóc startującej w wyborach prezydenckich Marine Le Pen, minister Zbigniew Rau wezwał ambasadora Francji do MSZ.

8.04 - 45 polskich dyplomatów i pracowników konsularnych zostało wydalonych z Rosji.

9.04 - Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedził Warszawę; spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, z którym wzięła udział w konferencji darczyńców na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine".

10.04 - W całym kraju odbyły się uroczyste obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie domagał się rozstrzygnięcia sprawy zbrodni katyńskiej przed międzynarodowymi trybunałami.

11.04 - Antoni Macierewicz oświadczył, że katastrofa z 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku pod Smoleńskiem była wynikiem "aktu bezprawnej ingerencji" i że kierowana przez niego podkomisja stwierdziła obecność materiałów wybuchowych na wielu elementach samolotu Tu-154M, m.in. trotylu i materiałów wysokoenergetycznych stosowanych w broni termobarycznej.

12.04 - Niemiecka para prezydencka: Frank-Walter Steinmeier oraz Elke Buedenbender złożyła wizytę w Polsce; niemiecki prezydent spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent Duda zwracał uwagę na konieczność ustanowienia kolejnych sankcji, które zniechęcą reżim Putina do dalszej agresji; prezydent Steinmeier zapewnił, że Niemcy będą solidarnie uczestniczyć w przyjmowaniu uchodźców; dodał, że rosyjskie zbrodnie wojenne muszą zostać rozliczone.

13.04 - Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda przybyli do Kijowa, odwiedzili też podkijowskiej Buczę, Borodziankę i Irpień - miejsca rosyjskich zbrodni. Przywódcy spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, celem wizyty było wyrażenie mocnego wsparcia politycznego dla Ukrainy.

14.04 - Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę elementów systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew.

14.04 - Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z delegacją senatorów odwiedzili Borodziankę, Buczę i Irpień. Grodzki podkreślił, że popełnione tam ludobójstwo nie może pozostać bez kary.

19.04 - Odbyło się wirtualne spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami państw NATO i UE, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem było wsparcie dla Ukrainy i sankcje przeciwko Rosji. Prezydent Duda przekazał, że pojawiły się deklaracje, iż odpowiedzialność za zbrodnie wojenne powinny ponosić nie tylko władze Rosji, ale i żołnierze, a państwa nie będą uczestniczyć w spotkaniach G-20 i G-7 z udziałem Rosji.

26.04 - Prezydent Andrzej Duda powołał Magdalenę Rzeczkowską na stanowisko ministra finansów.

26.04 - W Berlinie spotkali się premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Olaf Scholz; rozmowy dotyczyły pomocy Ukrainie i kwestii dostaw gazu. Premier poinformował, że państwa UE otrzymały groźby ze strony Gazpromu w sprawie wstrzymania dostaw gazu.

27.04 - Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wstrzymaniu dostaw gazu przez Rosję. Oświadczył, że to bezpośredni atak na Polskę i zemsta za sankcje naszego kraju.

29.04 - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem nt. sytuacji w Ukrainie. Premier Morawiecki spotkał się z premierem Czech Petrem Fialą; oświadczył, że ustalono wspólne wystąpienie do KE o pozyskanie nowych środków na wsparcie dla uchodźców wojennych. Premier Czech zapowiedział zamiar uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Jak przekazał, Polska może w tym pomóc.

MAJ

1.05 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi. Prezydent przedłużył do końca roku zgodę na pobyt w Polsce wojsk z Wielkiej Brytanii.

3.05 - Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wśród nich prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wzięli w Warszawie udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Prezydent odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka Antoniego Lenkiewicza oraz pisarza Antoniego Libin-Liberę.

3.05 - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent pogratulował 231. rocznicy Konstytucji 3 Maja, poruszono też m.in. temat sankcji, odporu rosyjskiej agresji, pomocy Ukrainie oraz powojennej odbudowy Ukrainy.

5.05 - Pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Szwecji Magdaleny Andersson na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja darczyńców dla Ukrainy, której celem było zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

6.05 - Artysta plastyk, działacz opozycji antykomunistycznej w latach PRL Adam Macedoński odebrał Order Orła Białego. Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ratującym Żydów podczas II wojny światowej.

7.05 - Szef MSZ Zbigniew Rau złożył wizytę w Iranie; miała ona charakter bilateralny i była pierwszą od 2014 r. wizytą szefa polskiej dyplomacji w tym kraju.

8.05 - Zmarł były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych prof. Waldemar Paruch.

9.05 - Rosja obchodziła dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W tym dniu przedstawiciele rosyjskiej ambasady z ambasadorem Rosji Siergiejem Andriejewem na czele próbowali złożyć wieńce na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Uniemożliwili im to licznie przybyli demonstranci z polskimi i ukraińskimi flagami. Andriejew został oblany czerwoną substancją i wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji wrócili do służbowego auta.

11.05 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Bratysławie z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą, premierem Eduardem Hegerem oraz przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisem Kollárem. Celem wizyty było koordynowanie współpracy i pomocy dla Ukrainy.

12.05 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Tallinie z prezydentem Estonii Alarem Karisem i premier Kają Kallas; wziął też udział w konferencji poświęconej między innymi kwestiom bezpieczeństwa.

12.05 - Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję.

13.05 - Premier Mateusz Morawiecki przedłużył obowiązywanie w kraju stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE–CRP. Stopień BRAVO dotyczy zagrożenia terroryzmem, a CHARLIE-CRP - cyberterroryzmem.

17.05 - Prezydent Węgier Katalin Novak złożyła roboczą wizytę w Polsce; była to jej pierwsza podróż zagraniczna w roli węgierskiej przywódczyni.

18.05 - Senat nie uchylił immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Uchylenia immunitetu domagała się Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która w grudniu ub. roku skierowała ponowny wniosek w tej sprawie. Według tej prokuratury Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich. Grodzki wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw.

22.05 - Prezydent Andrzej Duda wystąpił w Radzie Najwyższej Ukrainy jako pierwszy zagraniczny przywódca od czasu wybuchu wojny. Jego przemówieniu przysłuchiwał się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

23.05 - Prezydent Andrzej Duda udał się do Szwajcarii, gdzie wziął udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, a także w szeregu spotkań bilateralnych. Ponadto odznaczył Orderem Orła Białego byłą prezydent Chorwacji Kolindę Grabar–Kitarović.

24.05 - Szef MSZ Zbigniew Rau spotkał się w Berlinie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Rozmowa dotyczyła polityki wschodniej oraz europejskiej, szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie.

26.05 - Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną SN oraz wprowadziła procedurę "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który złożyli posłowie: KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050.

26.05 - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdullahem Bin Zayed Al–Nahyanem o wpływie wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe.

26.05 - Dotychczasowy sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski został nowym ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej.

27.05 - Podczas spotkania w Stambule szef MSZ Zbigniew Rau rozmawiał z prezydentem Turcji Recepem Tayyippem Erdoganem o kwestiach rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię oraz negocjacjach w sprawie odblokowania eksportu żywności z ukraińskich portów.

27.05 - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, w której zawarto przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br. Chodziło m.in o zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego.

29.05 - Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Kairze, rozmawiał z przywódcami Egiptu m.in. na temat kryzysu żywnościowego, spowodowanego zablokowaniem przez Rosję ukraińskich portów.

CZERWIEC

1.06 - w Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Polski rząd był pierwszym od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał się z rządem ukraińskim w tej formule. Premier Morawiecki oraz ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

1.06 - Senat przyjął jednogłośnie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną tego sądu. Do ustawy wprowadził blisko 30 poprawek wypracowanych na posiedzeniu senackich komisji. Nowelizacja zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę zakładała przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN.

2.06 - W związku z zaakceptowaniem przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy do Polski przyjechała szefowa KE Ursula von der Leyen; spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydent wyraził satysfakcję, że zainicjowana przez niego nowelizacja ustawy o SN doprowadziła do porozumienia zarówno na szczeblu parlamentarnym, jak i w ramach UE. Von der Leyen powiedziała, że KE dała zielone światło dla polskiego KPO po bardzo dogłębnej ocenie; zaznaczyła, że pierwsza wypłata będzie możliwa, gdy zostanie wdrożone nowe prawo dotyczące spraw dyscyplinarnych sędziów.

4.06 - Odbyła się konwencja PiS, na której prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji.

7.06 - Lider PO Donald Tusk zadeklarował, że jeśli PO wygra wybory, zagwarantuje legalny dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży (po konsultacji pacjentki z lekarzem). Obiecał ponadto wprowadzenie związków partnerskich i przegląd prawa dotyczącego osób transpłciowych.

8.06 - Kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca otrzymał medal pamiątkowy Senatu RP za zasługi dla budowania braterstwa ukraińsko-polskiego. Z Deszczycą spotkała się też marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a w kolejnych dniach także m.in. szefowie MON i MSZ - Mariusz Błaszczak i Zbigniew Rau. Prezydent Andrzej Duda wręczył Deszczycy Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. Deszczyca rozpoczął misję dyplomatyczną w Polsce w listopadzie 2014 roku, jego następcą został Wasyl Zwarycz.

8.06 - Michał Cieślak zrezygnował z funkcji ministra w KPRM, podjął tę decyzję po rozmowie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz prezesem Partii Republikańskiej Adamem Bielanem. Sprawa miała związek z incydentem, jaki miał miejsce w Pacanowie (Świętokrzyskie). Redakcja portalu wyborcza.pl w Kielcach napisała, że naczelniczkę poczty z Pacanowa czekają surowe konsekwencje za to, że pożaliła się Cieślakowi na drożyznę. Partia Republikańska zarekomendowała Włodzimierza Tomaszewskiego na miejsce Cieślaka.

9.06 - Sejm odrzucił 23 z 29 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Poparcia nie zyskały wszystkie kluczowe poprawki dotyczące m.in. unieważnienia orzeczeń Izby Dyscyplinarnej. Nowela trafiła do prezydenta, Andrzej Duda podpisał ją 13 czerwca.

10.06 - Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że przygotowany został projekt ustawy o przełożeniu wyborów samorządowych; uzasadniano, że po wydłużeniu na mocy przepisów z 2018 r. kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, doszło do skumulowania dat wyborów parlamentarnych i samorządowych w 2023 r.

13.06 - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał podczas wideokonferencji z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą. Wcześniej prezydent odwiedził Portugalię, Włochy i Rumunię. W Portugalii i we Włoszech prezydent rozmawiał z przywódcami tych krajów - Marcelo Rebelo de Sousą oraz Sergio Mattarellą i przekonywał do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE.

15.06 - Prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Jacka Siewierę - oficera, lekarza, prawnika.

15.06 - Rzecznik MSZ Łukasz Jasina oświadczył, że powrót do dotychczasowych zasad, m.in. wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich, nie jest możliwy. Jednocześnie ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich uzasadniając swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz mówił następnie, że kwestię wycieczek młodzieży żydowskiej należy uregulować umową międzyrządową.

21.06 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował PAP, że przyjęta została jego rezygnacja z dotychczasowych funkcji w rządzie - wicepremiera i szefa Komitetu ds. bezpieczeństwa. Zapowiedział, że jego następcą w randze wicepremiera będzie szef MON Mariusz Błaszczak.

22.06 - Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie, szef MON Mariusz Błaszczak został powołany na wicepremiera. Agnieszka Ścigaj, Włodzimierz Tomaszewski i Zbigniew Hoffmann zostali powołani na ministrów-członków Rady Ministrów. Ścigaj - b. posłanka Kukiz'15 i przewodnicząca koła Polskie Sprawy - w rządzie odpowiada za integrację społeczną m.in. uchodźców z Ukrainy.

23.06 - Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży, zakładającym prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. Za odrzuceniem projektu głosowało 265 posłów, 175 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu.

23.06 - Rada Europejska zdecydowała o statusie kandydata do UE dla Ukrainy i Mołdawii. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że to historyczny dzień i wielka chwila dla jedności Europy oraz obrony jej podstawowych wartości.

28.06 - Szczyt NATO w Madrycie, podczas którego Sojusz przyjął swoją nową Koncepcję Strategiczną zawierającą cele i zadania organizacji na najbliższą dekadę. Przywódcy NATO podjęli decyzję o zaakceptowaniu wniosków Finlandii i Szwecji w sprawie akcesji do Sojuszu. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wśród działań, które podejmą Stany Zjednoczone, będzie utworzenie stałej kwatery głównej V Korpusu Armii USA w Polsce. Polskę na szczycie reprezentował prezydent Andrzej Duda, obecny był też m.in. szef MSZ Zbigniew Rau.

LIPIEC

1.07 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w PZL Świdnik umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców typu AW149. Kontrakt opiewa na kwotę 8 mld 250 mln zł. Szef MON spotkał się też z wiceministrem Korei Południowej odpowiedzialnym za planowanie zakupów obronnych Panem Il Sung.

1.07 - Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny, który zakładał poszerzenie katalogu źródeł, z których może być zasilany Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych o kredyty i pożyczki.

2.07 - W Radomiu odbyła się "Konwencji Przyszłości" Platformy Obywatelskiej, na której lider partii Donald Tusk krytykował PiS za działania ws. edukacji, wynagrodzeń i inflacji.

3.07 - Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak spotkali się na poligonie w Orzyszu z żołnierzami wielonarodowej grupy bojowej eFP NATO.

4.07 - Odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na której omówiono postanowienia czerwcowego szczytu NATO w Madrycie oraz bieżącą sytuację na Ukrainie.

5.07 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii bezpieczeństwa w regionie oraz sytuacji na Białorusi -

5.07 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na 70 bezzałogowych wież do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Wartość kontraktu to 1,7 mld zł.

6.07 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest już w Polsce. Sky Sabre to system przeciwlotniczy średniego zasięgu wprowadzony na wyposażenie brytyjskich sił zbrojnych w grudniu ubiegłego roku.

7.07 - Prezydenci Polski Andrzej Duda oraz Litwy Gitanas Nauseda odwiedzili tzw. przesmyk suwalski. Obaj przywódcy obejrzeli jak działa Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

7.07 - Agencja Uzbrojenia poinformowała o zawarciu z norweską firmą Nammo Raufoss AS umowy na zakup kilkunastu tysięcy jednorazowych granatników przeciwpancernych. Wartość zamówienia to 150 mln zł netto.

7.07 - Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy sankcyjnej w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Nowelizacja stwarza możliwość powołania tymczasowego zarządu przymusowego w firmach objętych sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

11.07 - Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

12.07 - Ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne złożył listy uwierzytelniające.

14.07 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Prezydent Duda zapewnił, że Polska stara się pomagać Mołdawii w trudnych reformach koniecznych dla dołączenia tego kraju do UE - poprzez wsparcie eksperckie czy finansowe; status kandydata do UE dla Mołdawii.

15.07 - Weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, której głównym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

15.07 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z dowódcą U.S. Space Command Jamesem Dickinsonem, na którym omówiono efekty prac polsko-amerykańskiej grupy roboczej ds. przestrzeni kosmicznej.

18.07 - Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że czołgi Abrams, na których będą szkolić się żołnierze Wojska Polskiego, są już w Polsce. W kwietniu MON podpisało kontrakt na 250 czołgów M1A2 Abrams SEPv3, dostawy przewidziano na lata 2025-26.

19.07 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę niszczycieli czołgów Ottokar Brzoza dla Wojska Polskiego. W 2023 r. wykonawca dostarczy pierwsze prototypowe egzemplarze niszczycieli czołgów.

20.07 - Senat przyjął jednogłośnie ustawy ws. ratyfikacji akcesji do NATO Szwecji i Finlandii, uchwalone przez Sejm 7 lipca.

22.07 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o zakupie od Korei Południowej 48 samolotów myśliwskich FA-50 oraz co najmniej 180 czołgów K2.

25-26.07 - Na Helu odbyły się konsultacje prezydentów Polski i Litwy ws. sytuacji na Ukrainie i Białorusi, polityki energetycznej i bezpieczeństwa.

27.07 - Odbyły się polsko-hiszpańskie konsultacje rządowe z udziałem premierów Polski Mateusza Morawieckiego i Hiszpanii Pedro Sancheza. Po ich zakończeniu podpisano memorandum o porozumieniu w dziedzinie obronności, a także wspólną deklarację minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Królestwa Hiszpanii oraz pełnomocnika rządu RP ds. CPK.

27.07 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z szefem CDU Friedrichem Merzem. W rozmowie podniesiona została sprawa niemieckich reparacji wojennych i wojny na Ukrainie. Z Merzem spotkał się także premier Mateusz Morawiecki; rozmawiano m.in. o energetyce i wizjach integracji europejskiej.

29.07 - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem nt. konsekwencji rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

SIERPIEŃ

9.08 - Kolegium Sądu Najwyższego wylosowało 33 kandydatów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Wśród wylosowanych sędziów byli zarówno ci, którzy zostali rekomendowani przez obecną KRS, jak również przez poprzednie składy Rady, a także osoby, które orzekały wcześniej w zlikwidowanej Izbie Dyscyplinarnej. Wyniki losowania zostały przekazane prezydentowi, który ostatecznie miał wyznaczyć następnie 11 sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Losowanie sędziów w SN związane było z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali niektórzy przedstawiciele Komisji.

16.08 - Prezydent Andrzej Duda podpisał obszerną nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego, która m.in. zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia, rozszerza stosowanie dozoru elektronicznego i reguluje dostęp więźniów do świadczeń zdrowotnych.

16.08 - Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy sankcyjnej, która stworzyła możliwość powołania tymczasowego zarządu przymusowego w firmach objętych sankcjami. Nowela wprowadzi też instrumenty wsparcia finansowego dla pracowników takich firm.

26.08-1.09 - W Olsztynie odbył się Campus Polska Przyszłości, którego inicjatorem był prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski. W wydarzeniu wzięło udział 1,3 tys. uczestników, głównie z Polski oraz 400 rozmówców, wśród gości był m.in. przewodniczący ukraińskiej Rady Narodowej Rusłan Stefanczuk i jeden z liderów opozycji w Rosji Garri Kasparow.

Podczas Campusu odbyły się również polityczne debaty liderów partii opozycyjnych: Trzaskowski - Szymon Hołownia, Trzaskowski - Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Trzaskowski - Donald Tusk. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia ocenił, że kwestie dotyczące aborcji powinny zostać rozstrzygnięte w referendum. Trzaskowski ripostował, że decyzja w sprawie aborcji to decyzja kobiety. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jest zwolennikiem powrotu do stanu prawnego sprzed wyroku TK z października 2020 roku, a także jest zwolennikiem referendum w tej sprawie.

WRZESIEŃ

1.09 - Na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów. Według autorów raportu roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

1.09 - Rzecznik niemieckiego MSZ oświadczył, że "sprawa reparacji została zamknięta". Podkreślił, że Polska w 1953 roku zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie.

2.09 - Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi raport o stratach wojennych.

4.09 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Mielca (Podkarpackie) zapowiedział złożenie projektu zmiany konstytucji, zakładający zniesienie immunitetu formalnego parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów, a pozostawienie wyłącznie immunitetu materialnego.

5.09 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na 48 armatohaubic "Krab" i 36 wozów towarzyszących. Kontrakt o wartości ponad 3,8 mld zł.

6.09 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podpisał kolejne umowy związane z wyposażeniem wojska, m.in. na artyleryjskie wozy rozpoznania dla modułów ogniowych "Rak", kabiny dowodzenia na potrzeby systemu "Wisła", pojazdy "Jelcz" i wyposażenie optoelektroniczne.

7.09 - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał tytuł "Człowieka roku" XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

7.09 - Senat przyjął uchwałę, w której wezwał rząd do podjęcia zdecydowanych i szybkich działań na rzecz usunięcia skutków katastrofy ekologicznej na Odrze. Senatorowie wezwali też do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie podjęły należytych działań w tej sprawie.

8.09 - Premierzy Polski Mateusz Morawiecki, Estonii Kaja Kallas, Litwy Ingrida Simonyte i Łotwy Arturs Kriszjanis Karinsz we wspólnym oświadczeniu wyrazili zamiar ograniczenia możliwości podróżowania po Europie dla obywateli Rosji. Zapowiedzieli ograniczenie możliwości wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych.

8.09 - Prezydent Andrzej Duda wziął udział w wideokonfenrecji z prezydentem USA Joe Bidenem i innymi liderami państw Zachodu wspierającymi Ukrainę. Według szefa BBN Pawła Solocha, Duda zwrócił uwagę na zdynamizowanie pomocy, jakiej należy udzielać Ukrainie, która przeprowadza kontrofensywę.

9.09 - Premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits złożyli z wizytą w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Premier Morawiecki został w obecności prezydenta Ukrainy uhonorowany tablicą swego imienia w Alei Odwagi w Kijowie.

10.09 - Współpraca polsko-brytyjska w ramach relacji dwustronnych oraz w NATO w kontekście bieżących wyzwań na arenie międzynarodowej były tematami rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z nową premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.

13.09 - Premier Mateusz Morawiecki przyjął wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o odwołaniu Norberta Kaczmarczyka z funkcji wiceministra rolnictwa. Decyzję o dymisji w związku z kontrowersjami dotyczącymi jego prezentu ślubnego w postaci ciągnika wartego 1,5 mln zł podjęło wcześniej Prezydium komitetu politycznego PiS.

14.09 - Sejm przyjął uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. W uchwale Sejm wezwał Niemcy do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej. Podkreślono, że państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego.

15.09 - Klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Celem jest przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi. Projekt negatywnie ocenili politycy opozycji. Ich zdaniem, intencje PiS są nieczyste i jest to "ustawianie gry wyborczej pod siebie".

16.09 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę dla polskich sił zbrojnych 48 koreańskich lekkich samolotów bojowych FA-50 za 3 mld dolarów.

17.09 - Prezydent Andrzej Duda wyznaczył 11 sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN: Tomasza Demendeckiego, Marka Zbigniewa Dobrowolskiego, Pawła Jana Grzegorczyka Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Stanisława Kozielewicza, Marka Mariana Motuka, Marka Mariana Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Mirosława Staryka, Marię Agnieszkę Szczepaniec, Pawła Wojciechowskiego.

23.09 - Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderami Orła Białego założycieli i działaczy Komitetu Obrony Robotników: Mirosława Chojeckiego, Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego.

27.09 - Klub KO złożył w Sejmie projekt ustawy ws. jawności pracy sądów i prokuratury. "Obywatele powinni mieć dostęp do informacji, kto pracuje w danym sądzie lub prokuraturze oraz jakie sprawy się toczą i ile czasu" - zapowiedzieli.

28.09 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński został ukarany naganą przez komisję etyki poselskiej za wypowiedzi na temat osób transpłciowych. Chodzi o wystąpienie Kaczyńskiego we Włocławku pod koniec czerwca.

29.09 - Sejm przyjął ustawę autorstwa PiS, która wydłuża kadencje samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Za ustawą głosowali posłowie PiS, Kukiz'15, Polskich Spraw oraz niezrzeszeni. Przeciw była cała opozycja - KO, Lewica, KP-PSL, Konfederacja, Polska 2050, Porozumienie oraz PPS.

29.09 - Sejm przyjął uchwałę potępiająca pseudoreferenda organizowane na okupowanych terenach Ukrainy przez Rosję oraz wzywającą UE do wstrzymania wydawania wiz obywatelom Rosji.

30.09 - Michał Dworczyk złożył rezygnację z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodał, że nadal jest członkiem RM. Pytany o powody odejścia powiedział: "Przeważyły o tym względy osobiste i takie przekonanie, że tak efektywnie, jak do tej pory, dłużej na tym miejscu nie jestem w stanie pracować". Poseł PiS Marek Suski informował wcześniej, że odejście Dworczyka związane jest z włamaniem na skrzynkę mejlową.

PAŹDZIERNIK

1.10 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jego ugrupowanie chce zamienić 14. emeryturę w trwałe świadczenie, wypłacane co roku. "Nie takie jednoroczne, jak było początkowo planowane, tylko trwałe" - mówił na spotkaniu w Kołobrzegu.

3.10 - Szef MSZ Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. odszkodowań wojennych od Niemiec. Uregulowanie tej kwestii - według MSZ - powinno obejmować m.in. wypłacenie odszkodowania za wyrządzone szkody materialne i niematerialne. We wrześniowym raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł. Takiej kwoty domaga się w tej nocie MSZ, zaś w dokumencie nie użyto pojęcia reparacji, tylko szerszego terminu mówiącego o odszkodowaniach, co resort ujawnił pod koniec października.

4.10 - Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła w Warszawie, że kwestia reparacji wojennych z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą.

10.10 - Prezydent Andrzej Duda powołał Jacka Siewierę na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Siewiera - oficer, lekarz, prawnik, twórca Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej WIM, a ostatnio minister w Kancelarii Prezydenta - zastąpił na tym stanowisku Pawła Solocha.

12.10 - Prezydent Andrzej Duda powołał b. marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów. Kuchciński ma kierować Kancelarią Prezesa Radmy Ministrów. Funkcję tę objął po Michale Dworczyku, który wcześniej złożył rezygnację.

13.10 - Prezydent Andrzej Duda powołał Szymona Szynkowskiego vel Sęka na urząd ministra ds. Unii Europejskiej. Wcześniej był on wiceministrem spraw zagranicznych. Szynkowski vel Sęk zastąpił odwołanego dzień wcześniej Konrada Szymańskiego.

19.10 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na zakup 288 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo z Korei Południowej wraz zapasem amunicji. 18 pierwszych wyrzutni ma zostać dostarczonych do Polski wraz z amunicją w przyszłym roku.

19.10 - Prokuratura Krajowa upubliczniła protokoły dotyczące relacji wspólnika Marka Falenty - Marcina W. W 2017 r. i 2018 r. zeznał on m.in. że wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro M.T. "synowi byłego premiera". Michał Tusk oświadczył, że to "totalne bzdury". Ujawnienie miało związek m.in. z publikacją "Newsweeka" - tygodnik napisał, że Marcin W. zeznał w śledztwie dotyczącym spółki, której współwłaścicielem był Falenta, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

21.10 - Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że jest za powołaniem komisji do weryfikacji tego, w jaki sposób dochodziło do wpływów rosyjskich w obszarze bezpieczeństwa i systemu energetycznego. Wcześniej wniosek ws. powołania komisji śledczej do spraw tzw. afery podsłuchowej złożyła KO. Deklaracje w sprawie komisji były pokłosiem wcześniejszych publikacji prasowych i dokonanego dwa dni wcześniej przez Prokuraturę Krajową upublicznienia protokołów z zeznaniami Marcina W.

21.10 - Klub PiS wycofał projekt dotyczący m.in. utworzenia Rady ds. bezpieczeństwa strategicznego. Jak wyjaśniono okazało się, że są wątpliwości natury konstytucyjnej i projekt nie będzie procedowany. Projekt przewidywał m.in., że odwołanie członków organów zarządzających spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu: PERN, Orlen, PSE, Gaz-System, Polfa Tarchomin, mogłoby nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii planowanej rady. Do wycofania projektu wzywała opozycja nazywając planowaną radę - "radą ochrony koryta".

27.10 - Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Wiesława Kozielewicza na stanowisko prezesa powstałej w połowie lipca Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

LISTOPAD

2.11 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o decyzji ws. budowy tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim; tego samego dnia ruszyły prace w miejscowości Wisztyniec w gminie Dubeninki.

3.11 - Wiceszef MS Sebastian Kaleta poinformował, że z rekomendacji resortu sprawiedliwości, rząd złożył skargę do TSUE na rozporządzenie o redukcji gazu. Polska podnosiła w niej, że rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem traktatów, nie było procedowane z procedurą przewidującą jednomyślność. Na początku sierpnia Unia Europejska przyjęła w procedurze pisemnej rozporządzenie zakładające dobrowolne zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny o 15 procent. Rozporządzenie zostało przyjęte większością kwalifikowaną.

4.11 - Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że Polska złożyła wniosek o wstrzymanie naliczania kar przez TSUE za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego postanowienia w końcu października zeszłego roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie.

4.11 - Szef Klubu KO Borys Budka złożył w Sejmie oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Uchylenia immunitetu Budki domagała się posłanka PiS Joanna Lichocka, która oskarża go o zniesławienie.

6.11 - Prezydent Andrzej Duda udał się do Egiptu, gdzie reprezentował Polskę podczas 27. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP27.

9.11 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawy krajowych elementów do amerykańskich i koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej. Umowa między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-WWR określa zasady i warunki zawierania umów wykonawczych dotyczących włączenia elementów produkowanych w Polsce – w tym pojazdów i sprzętu łączności - w systemy M142 HIMARS i K239 Chunmoo.

9.11 - Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekty zmiany: konstytucji RP i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów. Propozycja dotyczy zniesienia immunitetu formalnego.

11.11 - Z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda odznaczył dominikanina, teologa i pisarza ojca Jacka Salija Orderem Orła Białego. Prezydent wyróżnił też Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski satyryka Jana Pietrzaka oraz ks. Jana Sikorskiego.

11.11 - Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowały o zgodzie strony ukraińskiej na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, z udziałem polskich specjalistów, mogił Polaków zamordowanych przez UPA na terenie Ukrainy.

15.11 - Do Sejmu wpłynął wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości. Pod wnioskiem podpisali się szefowie klubów KO, Lewicy oraz koła Polska 2050; wniosek poparł też PSL.

15.11 - Premier Mateusz Morawiecki zwołał wieczorem w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Niedługo później premier w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zwołał spotkanie w BBN. Zwołana została też Rada Ministrów. Tego dnia doszło do eksplozji na terenie powiatu hrubieszowskiego, w wyniku której śmierć poniosło dwóch polskich obywateli. Zdecydowano również o podwyższeniu gotowość niektórych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych. Premier Morawiecki oraz prezydent Duda odbyli serię konsultacji międzynarodowych, m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem i szefem NATO Jensem Stoltenbergiem.

16.11 - Odbyło się spotkanie RBN. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki poinformowali, że na terytorium Polski spadła najprawdopodobniej rakieta produkcji rosyjskiej z lat 70, ale nie ma dowodów, że została wystrzelona przez Rosję. Jak poinformowano później, była to rakieta ukraińskiej obrony oraz że był to nieszczęśliwy wypadek.

20.11 - W związku z wybuchem rakiety w Przewodowie minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter.

21.11 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że z satysfakcją przyjął propozycję niemieckiej minister obrony. Zapowiedział jednocześnie, że zaproponuje, by stacjonowały one przy granicy z Ukrainą.

21.11 - Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmiku woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu „Tak! Dla Polski” głosowali oni z dotychczasową opozycją, m.in. wybierając nowy zarząd województwa.

22.11 - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wydłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Ma ona na celu rozdzielenie dat wyborów parlamentarnych i samorządowych. Zgodnie z wcześniejszym kalendarzem wyborczym jedne i drugie miały odbyć się jesienią 2023 r.

23.11 - Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk poinformował, że Polska przesyła noty dyplomatyczne do blisko 50 państw należących do UE, NATO i Rady Europy, w których informuje o podstawach prawnych, faktycznych i moralnych wystąpienia o odszkodowania wojenne od Niemiec.

23.11 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP odnosząc się do niemieckiej propozycji ws. systemów obrony przeciwlotniczej Patriot wyraził opinię, że dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom - przeszkolili ukraińskie załogi, z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy. Tego samego dnia wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie.

24.11 - Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht oświadczyła, że oferowane Polsce zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot przeznaczone są do użytku na terytorium NATO. Dodała, że jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami.

24.11 - Rafał Bochenek został nowym rzecznikiem PiS; dotychczasowy rzecznik partii Radosław Fogiel zrezygnował z tej funkcji w związku z tym, że został przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych.

25.11 - Prezydent Andrzej Duda ocenił, że z wojskowego punktu widzenia byłoby najlepiej, gdyby zestawy Patriot znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy, na terytorium Ukrainy, ale decyzja w sprawie ich rozmieszczenia należy do strony, która nimi dysponuje, czyli do Niemiec. Zaznaczył też, że jeśli Niemcy nie zgodzą się na wyjazd baterii na Ukrainę, to trzeba tę ochronę przyjąć u nas. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził, że konkretne decyzje dotyczące konkretnych zdolności należą do kompetencji narodowych.

26.11 - Premier Mateusz Morawiecki złożył kolejną w tym roku wizytę w Kijowie. W ramach formatu Trójkąta Lubelskiego spotkał się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i premier Litwy Ingridą Szimonyte. Wziął również udział w międzynarodowej konferencji "Grain from Ukraine”, w której uczestniczył też prezydent Wołodymyr Zełenski.

28.11 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki przedstawili projekt ustawy dotyczącej powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007-2022.

29.11 - Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego prawomocnie nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tuleyi. SN uchylił też zawieszenie sędziego w obowiązkach i obniżenie jego wynagrodzenia.

30.11 - Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne związane z polskim KPO.

GRUDZIEŃ

1.12 - Klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o powołaniu komisji mającej badać rosyjskie wpływy na politykę energetyczną w latach 2007-2022. Komisja

1.12 - Wojsko zakupiło 29 transporterów opancerzonych Rosomak w wersji ewakuacji medycznej za 450 mln zł brutto. Dostawy przewidziano na lata 2024-2026.

1.12 - Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu dwóm warszawskim prokuratorom: Ewie Wrzosek i Małgorzacie M., by postawić im zarzuty związane m.in. zaangażowaniem się w działalność polityczną.

1.12 - Sejm uchwalił tzw. ustawę abolicyjną o zaniechaniu ścigania tych samorządowców, którzy przekazali dane wyborców w związku z wyborami prezydenckimi, które miały się odbyć 10 maja 2020 r.

1.12 - Sejm debatował nad uchwałą uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm. Głosowanie nad uchwałą nie odbyło się z braku quorum - opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu w związku ze zgłoszoną przez Antoniego Macierewicza (PiS) poprawką o wpisaniu do uchwały stwierdzenia o bezpośredniej odpowiedzialności Rosji za katastrofę smoleńską.

2.12.- Prezydent Andrzej Duda podpisał reformę Kodeksu karnego m.in. zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa, wprowadzającą tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców.

6.12 - Prezydent Andrzej Duda i wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak uroczyście odebrali pierwszą partię kupionych w Korei Południowej czołgów K2 i armatohaubic K9.

6.12 - Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o rozpoczęciu rozmów w sprawie rozmieszczenia w Polsce niemieckich wyrzutni przeciwlotniczych Patriot. Wyraził rozczarowanie, że Niemcy nie przystały na sugestię Polski, by zestawy przekazać Ukrainie.

7.12 - Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że niemieckie zestawy Patriot zostaną rozlokowane na Lubelszczyźnie.

7.12 - Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek odwołał z dniem 31 grudnia 2022 r. Hannę Machińską z funkcji zastępcy RPO.

8.12 - Prezydent Andrzej Duda przyjął w Belwederze przywódców białoruskiej opozycji demokratycznej ze Swiatłaną Cichanouską. Cichanouska odwiedziła także Gdańsk, gdzie spotkała się z Białorusinami mieszkającymi w Polsce, z byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz.

10.12 - Jarosław Gowin zrezygnował z funkcji prezesa Porozumienia. Zastąpiła go Magdalena Sroka.

12.12 - Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Decyzję o wysłaniu do Polski niemieckich baterii Patriot określił jako „bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO i w relacjach pomiędzy narodem polskim i niemieckim”

13.12 - Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, złożony w listopadzie przez KO, Lewicę Polskę 2050.

13.12 - Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność wprowadzonego w 2015 r. przepisu o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób wyłącznie na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji.

13.12 - Komisja Etyki Poselskiej ukarała naganą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za słowa o kobietach, które "dają w szyję". Wniosek o ukaranie Kaczyńskiego złożyła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

14.12 - Na stronie Sejmu opublikowano projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczący kwestii dyscyplinarnych, który ma wypełnić wymagania tzw. kamienia milowego wskazanego przez Komisję Europejską jako warunek wypłaty pieniędzy z KPO. Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie jak obecnie Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

14.12 - Została podpisana pierwsza umowa wykonawcza wartości 330 mln zł brutto na dostawy pojazdów i podwozi specjalnych Jelcz pod wyrzutnie artylerii rakietowej dalekiego zasięgu zamówione w USA i Korei Południowej.

14.12 - Sejm większością 231 głosów przyjął uchwałę uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm wraz z poprawką zgłoszoną przez PiS dotyczącą katastrofy smoleńskiej; w głosowaniu nie wzięło udziału 226 posłów, w tym opozycja.

14.12 - Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Projekt wrócił do komisji.

14.12 - Sejm powołał Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu zmian w konstytucji, który przewiduje m.in. wyłączenie finansowania potrzeb obronnych RP z limitu zadłużenia publicznego. Przewidziano miejsca dla 11 posłów z PiS, KO, KP-PSL i Lewicy.

15.12 - Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa oświatowego, dotyczącą zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającą nadzór kuratorów i wprowadzającą zmiany w edukacji domowej. Według prezydenta nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu w sprawie nowelizacji.

15.12 - Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie brał udziału w negocjacjach z przedstawicielami KE na temat kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości ani w pracach nad projektem, który by dotyczył tej kwestii. Jak dodał, "sprawy, które były istotne i podnoszone zarówno przez KE jak i TSUE zostały załatwione poprzez nowelizację", którą przygotował, która została przyjęta przez Sejm i wprowadziła Izbę Odpowiedzialności Zawodowej do Sądu Najwyższego.

15.12 - Na wniosek szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdjęła z porządku obrad projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. PiS zapowiedział konsultacje w sprawie projektu i debatę w styczniu.

15.12 - Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego wprowadzający kary za lżenie Kościołów lub innych związków wyznaniowych. O odrzucenie projektu wnioskował klub Lewicy.

15.12 - Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec tzw. ustawy abolicyjnej, która zakłada zaniechanie ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020.

15.12 - Sąd Najwyższy ocenił zmiany proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o SN jako „jednoznacznie niezgodne z konstytucją”, niespójne i fragmentaryczne. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konsultacje projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w obozie politycznym Zjednoczonej Prawicy i z prezydentem.

16.12 - Prezydent Andrzej Duda odbył serię konsultacji ws. projektu noweli ustawy o SN: z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, z prezesem NSA Jackiem Chlebnym, a także z ministrem ds. europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem.

17.12 - Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska zdeklarowała gotowość do rozmów i kompromisu w sprawie projektu ustawy o SN.

19.12 - Premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o SN oświadczył, że wszystkie nominacje sędziowskie, dokonane przez prezydenta w ostatnich latach są nienaruszalne. Rzecznik rządu Piotr Müller przyznał, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie należą się przeprosiny za brak konsultacji ws. projektu dot. SN. (PAP)

