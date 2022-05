W tej chwili senatorowie radzą nad zakresem poprawek. Duże szanse mają te, które PSL zgłosił w Sejmie. Chodzi m.in. o siedmioletni staż w SN dla sędziów, którzy mieliby orzekać w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która ma zastąpić Izbę Dyscyplinarną. Inna zmiana to odesłanie sędziów z obecnej ID w stan spoczynku. – Mamy informacje z UE , że przyjęcie tych poprawek to nie tylko gwarancja akceptacji dla KPO, bo do tego i tak dojdzie. To gwarancja wypłaty pieniędzy – mówi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Oficjalnego stanowiska Komisji potwierdzającego te przypuszczenia jednak brak.