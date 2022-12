Nie jest problemem ani niczym nadzwyczajnym, że inspektor Jarosław Szymczyk został obdarowany granatnikiem. Poza tym, że rzeczywiście jest to broń z zasobów niemieckich, która trafiła na Ukrainę, aby strzelano z niej do rosyjskich pojazdów opancerzonych, a nie żeby stała w gabinecie przy ul. Puławskiej. Problemem jest absurd całej tej sytuacji. Szymczyk przekonuje, że do odpalenia pocisku doszło, gdy przestawiał panzerfausta z jednego miejsca na drugie. To tłumaczenie na poziomie studenckim, po powrocie do domu po suto zakrapianej imprezie: „A co to moja wina?”. Albo mówienie, że nie powiedziało się „k...wa” tylko „kulson”. RGW-90 nie da się tak po prostu odpalić. Chyba że chwyci się go w sposób pozwalający pociągnąć za spust. Taki chwyt jest oczywiście możliwy. Ale tylko na wspomnianej wcześniej suto zakrapianej imprezie studenckiej. Kto nie zna przypadków pokonywania wysokich płotów w stanie nietrzeźwości, których nie dałoby się sforsować na trzeźwo? Alkoholowe archiwum X jest pełne takich niesamowitych zdarzeń.