Sejm opowiedział się we wtorkowym głosowaniu za odrzuceniem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek ten w połowie listopada złożyły kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050. Za przyjęciem wniosku o odwołanie Ziobry opowiedziało się 226 posłów, przeciw było 228 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 3 posłów. Większość ustawowa konieczna do odwołania ministra to 231 głosów.

Minister Ziobro do opozycji: jesteście pionkami w cudzych planach pisanych raz cyrylicą, raz umlautami

Głos podczas debaty zabrał minister Ziobro. Na początku jego wystąpienia wyświetlone zostało nagranie, na którym posłanka KO Anna Wojciechowska mówi: "Niemcy widzą, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Przecież to są tak samo inteligentni ludzie. Dlatego są zablokowane pieniądze". "Widzicie? Wszystko jasne. Wasz pryncypał Donald Tusk powiedział, że to przeze mnie, przez Solidarną Polską nie ma pieniędzy z KPO, a wasza koleżanka, pani poseł Joanna Wojciechowska (...) powiedziała prawdę. W tym potoku kłamstw, który nieustannie spływa z waszych ust do Polaków, czasami, jakże rzadko, a szkoda, zdarza wam się mówić prawdę" - komentował to nagranie Ziobro.

Według ministra posłanka "wie wprost" od Tuska, że to Niemcy blokują KPO. "Dodam: nie do końca. Bo Niemcy nie odważyliby się blokować KPO, gdyby nie wasze zaangażowanie, wasza aktywność, wasze sprawstwo" - powiedział lider Solidarnej Polski. "Dzisiejszej debacie patronuje tak naprawdę kłamstwo, hucpa i hipokryzja. Winszuję inicjatorom kompromitującego dla was spektaklu" - ocenił Ziobro.

Minister powiedział o wnioskodawcach, że cierpią na rozdwojenie jaźni i "wycierają kolanami chodniki" w Brukseli i w Berlinie. "Upraszacie się o sankcje dla Polski, o blokowanie pieniędzy z KPO, a następnie, jak gdyby nigdy nic, z właściwą tylko wam bezczelnością i tupetem przyjeżdżacie do Warszawy i pytacie: +Gdzie są pieniądze z KPO?+" - podkreślił.

Zbigniewa Ziobry w Sejmie bronił premier Mateusz Morawiecki

Cała Zjednoczona Prawica będzie głosować przeciwko wnioskowi o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry; obronimy nasz rząd i uzyskamy środki z UE, zwalczymy kryzys i zwyciężymy za 10 miesięcy - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

"Zjednoczona Prawica jest twarda, jak stal. Im bardziej nas bijecie, tym jesteśmy twardsi. Im bardziej chcecie nas zdestabilizować, rozszczepić, tym bardziej Zjednoczona Prawica jest zjednoczona" - mówił na zakończenie debaty szef rządu. Według niego opozycja zazdrości Zjednoczonej Prawicy, że potrafi się dogadać wbrew różnicom dzielącym koalicjantów. "Was łączy jedna rzecz: nienawiść do PiS, a nas łączy Polska" - powiedział Morawiecki. Podkreślił, że nie raz bronił ministra sprawiedliwości podczas debat nad wnioskami o jego odwołanie i - jak zapewnił - wszystkie argumenty są w mocy.

"Dzisiaj kilka zdań chcę powiedzieć o was" - zwrócił się Morawiecki do polityków opozycji. Ocenił, że opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności, aby "destabilizować i faulować", w szczególnym czasie, kiedy klasa polityczna powinna być zjednoczona."Nie ma was, kiedy walczymy z inflacją i kryzysem, nie ma was, kiedy walczymy o to, żeby Ukraina mogła przetrwać - w tych wszystkich tematach was nie ma. Ba! Wielcy Europejczycy! Nie ma ich, kiedy my walczymy o środki unijne. Oni robią wszystko, żebyśmy w UE nie dostali tych środków. To jest właśnie faulowanie, to jest gra poniżej pasa" - oświadczył premier.

Jego zdaniem mamy do czynienia z opozycją, która nie bierze pod uwagę bardzo trudnych okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. "Potrafią przez godzinę opowiadać o kryzysie i nie zająknąć się o jego prawdziwych przyczynach" - ocenił Morawiecki. "Przeciwko temu wnioskowi o wotum nieufności będzie głosowała cała Zjednoczona Prawica. Obronimy ministra sprawiedliwości, obronimy nasz rząd, ale pójdziemy dalej: uzyskamy te środki z Unii Europejskiej, zwalczymy inflację, zwalczymy kryzys i zwyciężymy za 10 miesięcy w wyborach" - oświadczył premier.(PAP)

Zbigniew Ziobro z sukcesami

"Doprowadza was do szału, że wyszły na jaw wasze machlojki. Znacie takie nazwiska, jak: Nowak, Bury, Misiak, Gawłowski, Pinior, Grodzki, Sawicka, Chlebowski? Czy znacie ludzi związanych z mafią reprywatyzacyjną, lekową, VAT-owską? To was boli?" - pytał polityków opozycji.

Zdaniem Ozdoby opozycja chce odwołania ministra sprawiedliwości, ponieważ naprawił on wszystko to, co zepsuły rządy PO-PSL. Do sukcesów Ziobry zaliczył m.in. walkę z mafiami: VAT-owską, dopalaczową, reprywatyzacyjną, wprowadzenie surowszych kar do kodeksu karnego, ściganie pedofilów, przepisy antyprzemocowe czy ustawę antylichwiarską.

"Wy chcecie oddać władzę Niemcom, wy macie swoich mocodawców w Berlinie, ale to nie Berlin jest waszym miejscem pracy, tylko Warszawa. Dziś mamy wybór: sprawiedliwe i walczące z patologiami państwo wizji ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry lub Polska opozycji" - oświadczył poseł Solidarnej Polski. "Dla was najtrudniejsze do zrozumienia jest jedno słowo - suwerenność. Dla was targowica to coś naturalnego, a dla ministra sprawiedliwości - zdrada" - dodał.(PAP)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w zeszłym tygodniu wyraził przekonanie, iż minister Ziobro zostanie obroniony podczas głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności. "Wiem, że z całą pewnością sam premier będzie występował w jego obronie" - zapewnił Kaczyński.

Zbigniew Ziobro pod ostrzałem opozycji

Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, który de facto "okrada swój własny naród" - mówiła posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz podczas wtorkowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MS. "Samo wyliczenie najważniejszych tylko powodów usunięcia Zbigniewa Ziobry z tego stanowiska przekracza ramy czasowe mojego wystąpienia" - mówiła w trakcie debaty posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Przywoływała też niedawny wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla tygodnika "Sieci", w którym szef rząd stwierdził m.in. że "większego chaosu i kłopotów, niż mamy w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy". "Premier Morawiecki trafnie ocenia swojego ministra; robi to szczerze, uczciwie" - oceniła posłanka KO. Podkreślała, że Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, który de facto "okrada swój własny naród". "Jest owładnięty nienawiścią do Unii Europejskiej, demokracji i demokracji. Jego działania to jest nieustający ciąg decyzji, które doprowadziły naszą ojczyznę do tego, że stoi w jednym szeregu z proputinowskimi Węgrami. Jesteśmy na obrzeżach Unii, bo ten człowiek sobie wymyślił, że będzie reprezentował skrajnych eurosceptyków" - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

Wskazywała, że to przez szefa MS Polska nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. "Mamy dwa miliardy kar, zagrożone jest 770 miliardów z budżetu Unii Europejskiej" - wyliczała.Dodała, że Ziobro powinien stracić stanowisko za "doprowadzenie do zapaści polskich sądów". Wskazała, że Polacy obecnie czekają dwa razy dłużej na wyrok niż przed 2015 r. Oceniła, że prokuratura jest upolityczniona, oraz że liczba spraw, które toczą się ponad pięć lat wzrosła o ponad 460 proc. "Tak to jest jak za zmiany zabiera się ktoś po dwuletniej aplikacji prokuratorskiej, a nie prokurator generalny z dziesięcioletnim stażem, jak to było konieczne do 2016 roku" - powiedziała. "Nieudacznik Plus w ministerstwie sprawiedliwości" - dodała.

Zwróciła też uwagę na zapowiedziany we wtorek przez PiS projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. "A co w niej mamy? Przekreślenie haniebnego dorobku Ziobry. Panie ministrze, pan nawet PiS nie jest potrzebny" - mówiła. "Jakby minister Ziobro miał choćby gram honoru, to by sam podał się do dymisji" - dodała Gasiuk-Pihowicz.