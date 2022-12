Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości był pytany na konferencji prasowej, kiedy planowane jest rozpatrzenie w Sejmie rządowego projektu tzw. ustawy wiatrakowej, inaczej zwanej 10H. Rządowy projekt nowelizacji Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został złożony w Sejmie 14 lipca, ale nie był jak dotąd procedowany.

Reklama

Rafał Bochenek podkreślił, że prace w parlamencie wiążą się "z pewnymi mechanizmami matematycznymi" i chodzi o to, "aby rozwiązania legislacyjne, które są procedowane, miały odpowiednią większość w parlamencie".

"W tym momencie trwają rozmowy polityczne, jest w nie zaangażowany bezpośrednio premier Mateusz Morawiecki, który spotykał się w parlamencie z zespołem zajmującym się tymi kwestiami i rozmawiał również z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także są pewne dyskusje w tym zakresie. Ustawa ta wcześniej czy później się w polskim parlamencie pojawi" - powiedział Bochenek.

Reklama

Jak zaznaczył, regulacja musi uwzględniać wolę mieszkańców poszczególnych terenów, na których mają powstawać farmy wiatrowe.

Reklama

"Rozmawiałem z panią marszałek Elżbietą Witek i z tego co mi wiadomo, na tym posiedzeniu ta ustawa jeszcze nie będzie procedowana, ale przymierzamy się przystąpić do prac jak najszybciej. Sytuacja jest dynamiczna, być może prezydium Sejmu podejmie w ostatniej chwili jakąś inną decyzję, natomiast w tym momencie nie ma takiej decyzji, by ta ustawa pojawiła się na najbliższym posiedzeniu Sejmu (13,14, 15 grudnia - PAP)" - przekazał rzecznik PiS.

W czwartek poselski projekt noweli "ustawy wiatrakowej" złożyło PSL. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz tego dnia zapowiedział złożenie wniosku o poszerzenie porządku obrad przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu o obydwa projekty nowelizacji ustawy wiatrakowej: autorstwa PSL oraz rządowy. "Jesteśmy w stanie poprzeć propozycję rządową, niech premier nie ogląda się na malkontentów z Solidarnej Polski" - deklarował lider ludowców.

1 grudnia odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja energetyki odnawialnej w Polsce. Morawiecki powiedział podczas posiedzenia zespołu, że dyskusje w ramach jego obozu politycznego ws. ustawy 10H zakończyły się. "Mogę się zobowiązać, że (ustawa ta) będzie procedowana szybciej niż dotąd - podkreślił. Dodał, że rząd chce szybko wyjść z ustawą ws. ułatwień instalowania OZE przez firmy.

Tzw. ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Przepisy projektowanej przez rząd nowelizacji zakładają, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Dotyczyć to będzie także dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni. Jednocześnie przepisy gwarantują mieszkańcom gmin, które zdecydują się uwolnić lokalizację okolicznych terenów pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizację bezpieczeństwa eksploatacji tej infrastruktury. Ponadto, inwestorzy są zobowiązani do wykorzystania najnowszych technologii, co minimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko.

Utrzymana ma zostać także podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej).(PAP)

autorzy: Karolina Kropiwiec, Rafał Białkowski

kkr/ rbk/ itm/