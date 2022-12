Reklama

Szef Rady Naczelnej PSL Waldemar Pawlak podkreślał podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady, która odbyła się w sobotę w Warszawie, że nowe inicjatywy PSL dotyczą m.in. polityki społecznej. "Chodzi o silną rodzinę i braterstwo pokoleń" - mówił. Jak wskazał, chodzi też o wypracowanie mechanizmów, które będą sprzyjały równości płac kobiet i mężczyzn.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że rusza zbiórka podpisów pod inicjatywą - Uczciwa Polska. "Uczciwa Polska to cała filozofia, to nie jest jeden projekt, to są trzy projekty dotyczące Polski na pokolenia, która wspiera młodych, seniorów i pracujących" - powiedział lider PSL. "Rozwiązujemy najważniejsze problemy, na przykład problem demografii, dostępu do mieszkania, problem osób starszych i ich samotnego życia, problem osób ciężko pracujących i wyzyskiwanych dzisiaj przez państwo" - zaznaczył.

Niskooprocentowany kredyt

Podkreślił, że są to trzy projekty zebrane w "jedną wielką propozycję dla pokoleń Polaków". Pierwszy z nich to własny kąt i dostępność do mieszkania. "Niskooprocentowany kredyt, 1,5 proc. w Banku Gospodarstwa Krajowego, wkład własny 100 tys. na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym lub początek budowy domu" - wskazał.

Brak składek i podatków od dodatkowej pracy

Kolejna propozycja skierowana jest dla klasy średniej, która - jak ocenił lider PSL - jest dzisiaj "uciemiężona". "Nie będzie państwo uczciwe, uczciwa Polska, pobierać składek i podatków od dodatkowej pracy, godzin nadliczbowych, dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej" - dodał.

Możliwość dziedziczenia emerytury

Trzecia propozycja dedykowana jest seniorom; chodzi o możliwość dziedziczenia emerytury. "Nie może być tak, że wdowa zostaje z emeryturą 1500 zł po śmierci swojego męża. Ona powinna dostać całą najwyższą emeryturę, którą jedno ze współmałżonków pobierało i 50 proc. drugiej. To jest uczciwa Polska, uczciwe państwo i uczciwy plan na przyszłość dla pokoleń" - powiedział.

"Nie chodzi dzisiaj o to, żeby była jedna lista"

Kosiniak-Kamysz poinformował, że PSL wychodzi także z propozycją polityczną dla środowisk demokratycznych. "Dużo się mówi o tym, na ilu listach pójdziemy. I nie chodzi dzisiaj o to, żeby była jedna lista. Chodzi o to, żeby była jedna strategia, jeden cel, jeden plan i jeden pomysł na to, jak później zagospodarować energię Polaków, którą wyzwolimy i jak przeprowadzić reformy po zdobyciu rządów" - oświadczył.