Wicepremier przypomniał na antenie telewizji Republika, że we wtorek zakończył się nabór wniosków w ramach programu wymiany w gospodarstwach pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska. Był to jeden z czterech naborów w ramach KPO, który realizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kowalczyk zaznaczył, że nabór ws. wymiany azbestu cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem rolników. W ubiegłym tygodniu ARiMR informowała, że rolnicy złożyli ponad 10 tys. wniosków w programie wymiany pokryć dachowych na kwotę 132,5 mln zł. "Teraz będzie pora o wystąpienie o refundację tych środków. Ja zamierzam wystąpić o refundację tych środków. (...) czekam na formalną odmowę lub potwierdzenie" - powiedział minister rolnictwa.

Kowalczyk przypomniał, że Komisja Europejska zatwierdziła formalnie polskie KPO w czerwcu br. Zwrócił jednak uwagę, że stało się to tak późno, że nie otrzymaliśmy przewidzianej zaliczki. "Ale to nie oznacza, że nie otrzymamy pieniędzy (...) Mówi się o tym, że będziemy mieli pieniędzy, ale dokumenty mówią co innego. Plan został zatwierdzony. Występujemy z wnioskiem o pieniądze - mówimy sprawdzam" - mówił minister.

W ramach rozpoczętych przez ARiMR naborów w ramach KPO, do 18 listopada będą przyjmowane wnioski na inwestycje w przetwórstwo, a do końca grudnia 2023 wnioski dotyczące finansowania wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. (PAP)