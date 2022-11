W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. W trakcie debaty zostały zgłoszone poprawki do projektu ustawy, wobec czego projekt odesłano z powrotem do komisji.

Przewodniczący sejmowej komisji finansów Andrzej Kosztowniak w imieniu klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości zgłosił poprawkę, której efektem będzie zmniejszenie tzw. janosikowego płaconego przez powiaty. Jego wpłat dokonują te samorządy, których dochody są wyższe od przeciętnej. Zgodnie z poprawką, wskaźnik, od którego płacone będzie janosikowe, ma zostać podwyższony z 110 do 120 proc. Zmianie ulegną także inne wskaźniki, na podstawie których wylicza się wpłaty w ramach tego mechanizmu.

„Poprawka realizuje postulaty Związku Powiatów Polskich dot. zmniejszenia wpłaty do budżetu państwa wnoszonej przez powiaty o najwyższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca” – powiedział poseł Andrzej Kosztowniak.

Druga poprawka złożona przez KP PiS - jak poinformował szef Komisji Finansów Publicznych - dotyczyła zwiększenia dotacji dla Krajowego Zasobu Nieruchomości z 15 do 20 mln zł w 2023 r.

Z kolei Zofia Czernow w imieniu Klubu Poselskiego Koalicji Obywatelskiej zgłosiła poprawkę mającą na celu urealnienie „kwoty bazowej przy użyciu wskaźników w 2022 r.”. Kwoty bazowe służą do określenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz sfery budżetowej. Druga poprawka zgłoszona przez KP KO dotyczyła wykreślenia z projektu zapisu umożliwiającego premierowi samodzielne blokowanie środków, aby z zablokowanych kwot dokonać płatności związanych z obsługą długu publicznego.

Poseł Grzegorz Braun w imieniu Koła Poselskiego Konfederacji zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy.

Ze względu na zgłoszone poprawki projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 – czyli tzw. ustawy okołobudżetowej - jest ściśle związany z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

W projekcie ustawy okołobudżetowej zapisano m.in., że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r. W projekcie znalazł się także zapis umożliwiający przekazanie papierów skarbowych o wartości 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

W projekcie wprowadzono możliwość przekazania w 2023 r. przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym na program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz wsparcie potencjału uczelni. (PAP)

autor: Michał Boroń, Marek Siudaj

