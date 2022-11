Projekt posłów PiS i Kukiz'15, którego wnioskodawcą jest Jarosław Sachajko (Kukiz'15) poparło 18 posłów, przeciw była jedna osoba, a dwie się wstrzymały od głosu. Oznacza to, że projekt trafi do dalszych prac w komisjach.

Drugi projekt, którego wnioskodawcą jest Michał Cieślak należący do Partii Republikańskiej poparło 16 posłów, przeciw było pięć osób, jedna wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że projekt również trafi do dalszych prac w komisjach.

Na początku czerwca Partia Republikańska poinformowała o przygotowaniu projektu, który ma na celu zwiększenie dostępności do broni. Jak informowali politycy ugrupowania, chodzi w nim o dostęp do broni dla organizacji, które swój statut zarejestrują w MON, MSWiA lub w ministerstwie sportu.

W marcu grupa posłów PiS i Kukiz'15 złożyła w Sejmie poselski projekt nowej ustawy o broni i amunicji, który ma na celu uproszczenie procedury przyznawania pozwoleń na broń palną i odejście od "uznaniowości" organu wydającego pozwolenie. Projekt zakłada ułatwienie w dostępie do broni dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, w tym także żołnierzy WOT, oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych – zwolnienie z badań i egzaminów.

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ godl/