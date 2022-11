Najistotniejszy i w mojej ocenie rozstrzygający argument NSA przywołał już w treści przedmiotowego postanowienia. W par. 3 ust. 1 rozporządzenia wymieniono enumeratywnie 107 przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, ale tylko co do kilku z nich prawodawca zawarł dodatkową regułę, jak należy dokonywać weryfikacji oddziaływania na środowisko. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wydający rozporządzenie wyraźnie wskazał, że nawet wtedy, gdy na terenie danego obiektu znajdują się już inne instalacje tego typu, to i tak badana jest równoważna moc promieniowana izotropowo pojedynczej anteny.