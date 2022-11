Andrzej Duda zapewnił we wtorek dziennikarzy, że podpisze ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy „jak najszybciej”. „Dosłownie w najbliższych godzinach, bo to jest kwestia powrotu do pracy biurowej w Warszawie” - wskazał prezydent.

„Dzisiaj jest akurat dzień świąteczny, ale proszę być spokojnym. Oczywiście zdaję sobie sprawę z pilności tej sprawy, absolutnie wszystkie terminy będą zachowane – jak najszybciej" - powiedział Duda dziennikarzom w Krakowie. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy. Mają one m.in. ułatwić samorządom preferencyjną sprzedaż węgla oraz rozstrzygają problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena ta nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.(PAP) autor: Rafał Grzyb