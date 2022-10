"PKN Orlen informuje, że rada nadzorcza PKN Orlen na posiedzeniu w dniu 27 października 2022 r. powołała do składu zarządu Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak oraz Pana Roberta Perkowskiego, od dnia 3 listopada 2022 r." - ogłosiła w czwartek spółka.

Jak podkreślono w komunikacie PKN Orlen, Iwona Waksmundzka-Olejniczak "posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil and gas oraz w sektorze bankowym". Wspomniano jednocześnie, że Waksmundzka-Olejniczak "dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek".

PKN Orlen przypomniał, że Waksmundzka-Olejniczak została szefową PGNiG 9 kwietnia 2022 r. "Stanowisko objęła w sytuacji gwałtownie zaostrzającego się kryzysu na europejskim rynku gazu. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld metrów sześc. gazu rocznie" - podał koncern.

Jak zaznaczono w informacji, "zapewniło to optymalne wykorzystanie zdolności przesyłowych nowego gazociągu Baltic Pipe na potrzeby dostaw surowca do Polski w sezonie grzewczym 2022/2023". "Podpisane kontrakty pozwoliły na faktyczne dokończenie procesu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i uniezależnienia kraju od zaopatrzenia z kierunku wschodniego" - podkreślił PKN Orlen.

Koncern, prezentując sylwetkę Waksmundzkiej-Olejniczak, podkreślił, iż kontynuowała ona działania "na rzecz szybkiego wypełnienia krajowych magazynów gazu oraz intensyfikację dostaw LNG". "Za jej kadencji PGNiG zaczęło regularnie korzystać z możliwości odbioru LNG w terminalu w litewskiej Kłajpedzie. Podjęto też szereg inwestycji w poszukiwania nowych zasobów gazu oraz rozwój wydobycia surowca ze złóż krajowych a także w rozbudowę podziemnych magazynów gazu" - podano w informacji.

Jak wspomniał koncern, Waksmundzka-Olejniczak nadzorowała jednocześnie proces połączenia PGNiG z PKN Orlen, który doprowadziła do finalizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. "Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG, PKN Orlen i związki zawodowe w PGNiG porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników spółki po fuzji z PKN Orlen" - zaznaczono w komunikacie.

Wcześniej, od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. Waksmundzka-Olejniczak pełniła funkcję prezes Energi, spółki należącej do Grupy Orlen. Jak podał PKN Orlen, nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe projekty inwestycyjne; koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesu integracji z Grupą Orlen.

"Efektem prowadzonego procesu integracji było połączenie trzech spółek z Grupy Orlen, obejmującego m.in. spółki świadczące usługi wsparcia, serwisu i ochrony. Integracja działalności odbyła się w dialogu z pracownikami i stroną społeczną Grupy Kapitałowej Energa, dzięki czemu udało się uzyskać pełne zrozumienie celów biznesowych i procesowych wprowadzanych zmian" - zwrócił uwagę koncern.

Wcześniej Waksmundzka-Olejniczak pełniła funkcję wiceprezes Energi, zarządzając majątkiem strategicznym, kluczowymi inwestycjami strategicznymi Grupy oraz nadzorowała procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym.

PKN Orlen podał, że Waksmundzka-Olejniczak była już związana z koncernem - najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich od lutego 2018 r., a następnie jako dyrektor wykonawcza ds. strategii i relacji inwestorskich od lutego 2019 r. była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN Orlen, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej.

Nadzorowała też przygotowanie i realizację inwestycji oraz dezinwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych "Orlen w portfelu". Pod jej nadzorem znajdował się również obszar B+R wraz ze strategią rozwoju.

W latach 2016-2017 Waksmundzka-Olejniczak pełniła stanowiska dyr. poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska, nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. Od 2013 do 2016 r. jako kierownik marki w Plus Banku odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej.

Z kolei w latach 2002-2012 w Invest Banku zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku, nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownik ds. bankowości detalicznej, kierownik ds. marketingu i analiz, a następnie kierownik marki. W latach 2001-2002 była natomiast kierownik ds. kluczowych klientów w ComputerLand, a w latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej, odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami BWE.

Waksmundzka-Olejniczak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe "Project Management" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich.

PKN Orlen podał również, że Robert Perkowski to menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych, autor kilkunastu artykułów naukowych nas temat wirtualizacji przedsiębiorstw, "ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach". Jak wspomniano w komunikacie, Perkowski został wiceprezesem ds. operacyjnych PGNiG 18 marca 2019 r., przy czym w latach 2019-2020 pełnił funkcję członka zarządu w PGNiG Upstream Norway AS.

Perkowski przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".

W 2019 r. był członkiem rady nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Z kolei w latach 2006-2018 był burmistrzem miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 r., pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej.

Jak przekazał PKN Orlen, Perkowski pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Grupa Spożywcza, członka rady nadzorczej EuRoPol GAZ, prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa i przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNIG Gaz TUW.

Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września br. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października.

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos. (PAP)