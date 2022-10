Suski został zapytany na antenie Radia Plus o możliwe zakończenie konfliktu rządu z Komisją Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy.

Wiceszef klubu PiS ocenił, że obecnie nie toczy się konflikt rządu z Brukselą, tylko konflikt z opozycją, która "wykorzystując unijne struktury blokuje środki dla Polski". W ocenie Suskiego, rolę w tym sporze odgrywają także Niemcy, które - według niego - wspierają opozycję i chcą zmusić Polskę do "poddaństwa".

Pytany o reformę sądownictwa, o którą toczy się spór, Suski powiedział: "nasze sądownictwo nie działało i nie działa należycie". "Jest wielu sędziów, którzy się starają, jest też wielu takich, którzy współpracują z opozycją" - mówił. Oświadczył, że nie wierzy, by w tym sporze chodziło właśnie o sędziów.

"Co do porozumienia z Unią, to ja widzę już długi ciąg wymyślania różnych kamieni milowych (których spełnienie jest wymagane, by otrzymać środki z KPO- PAP), po ich spełnieniu wymyśla się kolejne. Ja po prostu nie wierzę Unii, oni wcale nie chcą doprowadzić do porozumienia, chcą po prostu zagłodzić Polskę" - powiedział poseł PiS.

Pytany o możliwe zablokowanie środków z unijnego budżetu, Suski odpowiedział, że oznaczałoby to "w gruncie rzeczy koniec Unii". "To nie chodzi o wystąpienie (Polski z UE), tylko o złamanie zasad" - dodał. Przyznał, że ma nadzieję, że pieniądze będą wypłacone Polsce.

Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii. Komisja Europejska stoi jednak na stanowisku, że aby otrzymać te pieniądze, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie.

Z opublikowanego w połowie października przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu wynika, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa" - w tym także środki budżetowe w ramach polityki spójności. "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - pisała "Rz".

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski po publikacji "Rz" w rozmowie z PAP zapewniał, że "kwestie dotyczące reformy sądownictwa w Polsce nie mają wpływu na fundusze spójności".(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

