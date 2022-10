Jak podkreśla Rządowe Centrum Legislacji w uwagach do projektu rozporządzenia, resort klimatu wprowadził w ten sposób nowy wymóg warunkujący uzyskanie dodatku w podwyższonej kwocie, który nie wynika z przepisów ustawy. Tymczasem ta kwestia powinna być uregulowana właśnie w akcie prawnym wyższego rzędu. Dodatkowo art. 32 ust. 4 ustawy, zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia, mówi jedynie o określeniu wzoru wniosku o wypłatę dodatku. W efekcie doszło też do wykroczenia poza zakres spraw wskazanych w przepisie delegującym do wydania tego aktu prawnego.