DGP dotarł do zestawienia przygotowanego w Ministerstwie Finansów, w którym urzędnicy próbują wykazać, że samorządy zyskają na operacji przekazania „dodatkowych dochodów” z tytułu udziału w PIT i jednoczesnym skasowaniu przyszłorocznej subwencji rozwojowej, mającej mitygować skutki reform podatkowych z Polskiego Ładu.

Zestawienie dotyczy dochodów w 2023 r. wszystkich gmin (w tym miast na prawach powiatów), powiatów i województw. Tabela składa się z dwóch części. W pierwszej jest pokazany stan dotychczasowy (według Polskiego Ładu), który uwzględniał wypłatę w przyszłym roku subwencji rozwojowej, szacowane wpływy z PIT, CIT, subwencji ogólnej (bez oświatowej i rezerw) oraz wpłaty na janosikowe. W drugiej części tabeli są brane pod uwagę te same wskaźniki, z wyjątkiem subwencji rozwojowej, którą zastąpią „dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT” – przekazane w końcówce tego roku, ale realnie do wydania w roku przyszłym.