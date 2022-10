Prezydent Duda podczas uroczystości w Belwederze, po wręczeniu Kuchcińskiemu nominacji na ministra dziękował mu za podjęcie się nowego zadania. "Panie ministrze, w trudnym czasie, kiedy tak samo, jak i reszta Europy, reszta świata borykamy się z całym szeregiem problemów gospodarczych, przede wszystkim wywołanych napaścią rosyjską na Ukrainę. Kiedy jest tak wiele niepokoju, kiedy jest tak wiele trudnych decyzji, które trzeba podejmować w ramach Rady Ministrów. Kiedy trzeba podejmować również wiele decyzji niepopularnych, które zawsze są decyzjami niełatwymi dla polityków, zwłaszcza w standardach demokratycznych, kiedy wszyscy podlegamy wyborom. Bardzo dziękuję za to" - podkreślił Duda.

Według prezydenta, "pokazuje to, nie tylko determinację i gotowość pracy dla Rzeczypospolitej, ale to pokazuje także odwagę i głębokie poczucie misji". Prezydent ocenił, że "jesteśmy w trakcie wielu w tej chwili rozpędzonych prac". "Trzeba działać nadal; zmiany są czymś naturalnym, one po prostu następują, taka jest kolej rzeczy" - mówił Duda. Jak dodał, "praca musi trwać, zadania muszą być kontynuowane, zamykane, kończone". "To jest nasza odpowiedzialność, którą na siebie przyjęliśmy" - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że we wtorek był w Bratysławie na spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. "O tych trudnych sprawach w naszej części Europy i w ogóle Europy oraz świata rozmawialiśmy w zasadzie przez cały czas, długich kilka godzin" - zaznaczył nawiązując do tego spotkania. Jak wyliczał do tych problemów zaliczają się kwestie "bezpieczeństwa, energetyki, inflacji, bezpieczeństwa dostaw, nie tylko źródeł energii, ale w ogóle dostaw i łańcuchów tych dostaw". "To uzmysławia, ile wyzwań czeka ludzi, którzy wykonują tą większą niż prezydenci część władzy wykonawczej, czyli premierem, Radą Ministrów i poszczególnymi ministrami" - wskazał prezydent.

Wyraził przekonanie, że dzięki temu "wysiłkowi, mądrości, odporności i odpowiedzialności uda nam się przeprowadzić razem tą nawę Rzeczypospolitej przez te trudne czasy, wśród tych wielu raf, które dzisiaj czekają, które są bardzo niebezpieczne". "A wierzę głęboko, które uda nam się odpowiedzialnie i bezpiecznie ominąć i wypłynąć na szerokie wody dalszego rozwoju" - podkreślił prezydent Duda.

Kuchciński, który od środy jest ministrem-członkiem Rady Ministrów ma też kierować kancelarią premiera. Obejmie tę funkcję po Michale Dworczyku, który niedawno złożył rezygnację.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w ubiegłym tygodniu, że powołanie Kuchcińskiego na szefa KPRM to jego autorski pomysł i że poprosił Kuchcińskiego, by współpracował z nim w tej "najbliższej roli, najważniejszej roli jaką jest szef kancelarii".

Prezydent Duda podczas środowej uroczystości dziękował też Szymańskiemu za "prowadzenie trudnych europejskich spraw razem z panem premierem, ministrem spraw zagranicznych, w pewnych aspektach także razem ze mną i z moimi współpracownikami". Szymański wcześniej w środę informując, że odchodzi ze stanowiska podkreślał, iż liczy, że nowe otwarcie także personalne pomoże w zakończeniu sporu z Brukselą w sprawie praworządności.

Szymański dopytywany przez dziennikarzy czy sam podjął decyzję o odejściu z funkcji ministra ds. europejskich, czy też został zdymisjonowany, odparł: "Zaproponowałem takie rozwiązanie premierowi i premier zgodził się, że to jest być może dobre rozwiązanie na przyszłość, więc jest to ustalony scenariusz".

autor: Rafał Białkowski