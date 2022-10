Reklama

Czwartkowe obrady rozpoczynają się od pytań w sprawach bieżących i informacji bieżącej.

Informacja bieżąca dotyczy "gospodarczych i społecznych skutków drożyzny, w szczególności wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz rosnących kosztów utrzymania, a także przeciwdziałania dalszym wzrostom cen". Wniosek o tę informację złożył klub Lewicy do ministra aktywów państwowych.

Pierwsze czytanie ustawy antyprzemocowej

Następnie Sejm ma przystąpić do pierwszego czytania nowelizacji rozszerzającej obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane jako tzw. ustawa antyprzemocowa. Obowiązująca od listopada 2020 r. tzw. ustawa antyprzemocowa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Nowy projekt proponuje uzupełnienie tego narzędzia o zakaz zbliżania się do osoby, zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu np. w miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą.

Posłowie mają też rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Umożliwia ona współdziałającej grupie osób zakup działki i budowę domu wielorodzinnego. Projekt zakłada, że w formule kooperatyw mieszkaniowych będą mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

W bloku głosowań posłowie mają m.in. zająć stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Główne rozwiązania zawarte w przyjętych przepisach przewidują określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Wybór dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej

Sejm ma również wybrać dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej. Klub PiS zgłosił do RPP kandydatury: byłej prezes PKP Banku Polskiego i byłej prezes Alior Banku - Iwony Dudy i posłanki Gabrieli Masłowskiej. Obie uzyskały pozytywną rekomendację komisji finansów, więc najprawdopodobniej zostaną wybrane.

Po głosowaniach w porządku obrad jest sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. (PAP)

