– Zgodnie z decyzją KE nie możemy rosnąć w tempie wyższym niż rynek ani mieć oferty lepszej niż średnia rynkowa – mówi Adam Marciniak, który stanął na czele banku pomostowego. – Ale to nie oznacza, że będziemy ograniczać skalę działalności. Będziemy budować zwłaszcza stronę kredytową, bo obecny wskaźnik kredytów do depozytów jest bardzo niski. Wynosi ok. 55 proc. Wiadomo, że dziś najbardziej dochodowe są kredyty gotówkowe, ale myślimy również o tym, by bank wrócił na rynek hipotek. Będziemy też na nowo budować segment małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. dzięki produktom leasingowym – wyjaśnia.