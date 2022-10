We wrześniu wzrost głównego indeksu cen gazu dla Europy - holenderskiego TTF - co prawda wyhamował, ale średnie dzienne notowania utrzymały się powyżej 200 euro za megawatogodzinę. Były niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Źródłem presji cenowej są przede wszystkim działania Rosji, która od roku stopniowo ogranicza dostawy do Europy, a w ostatnich tygodniach zakręciła kurek niemal całkowicie. Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską od stycznia do sierpnia UE sprowadziła z Rosji 53,4 mld m sześc. w porównaniu do 96,3 mld rok wcześniej. Z kolei - jak wynika z danych operatorów - przez cały wrzesień import rurociągami ze Wschodu wyniósł już tylko nieco więcej niż 2 mld m sześc. (w porównaniu z ponad 11 mld rok wcześniej).