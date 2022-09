W komunikacie CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformowano, że celem oszustów nadal jest wyłudzenie danych dostępowych do konta bankowego ofiary i kradzież przechowywanych na nim środków finansowych.

Reklama

"Do tej pory oszuści zazwyczaj informowali klientów banku o zagrożeniu, takim jak możliwość braku dostępu do konta bankowego lub nawet utrata środków. Natomiast wiadomości mailowe w najnowszej kampanii informują o wprowadzeniu nowego rodzaju zabezpieczenia i zachęcają do jego instalacji. Należy kliknąć na link podany w przysłanej wiadomości, który jednak przenosi potencjalną ofiarę na fałszywą stronę przypominającą oficjalny serwis banku" - przekazała NASK.

Reklama

Dodano, że jeśli nieświadomy użytkownik wpisze na niej swój login, hasło i kod SMS, nie tylko nie aktywuje "dodatkowej usługi", ale też umożliwi oszustom dostęp do swojego konta bankowego.

"Dodatkowym elementem socjotechnicznym wykorzystywanym przez oszustów jest też przynaglenie do pośpiechu – wiadomość sugeruje, że wykorzystanie nowej usługi może być darmowe jedynie do końca miesiąca" - napisano.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk