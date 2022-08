Reklama

Ogólnopolski protest egzaminatorów

W poniedziałek, 8 sierpnia rozpocznie się kolejny protest egzaminatorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Protestujący chcą zmian w przepisach dotyczących egzaminów oraz podwyżek. Przedstawiciele Komitetu Egzaminatorów RP, który tworzą egzaminatorzy kandydatów na kierowców, spotkali się w czerwcu z wiceszefem resortu infrastruktury Rafałem Weberem oraz przedstawicielami departamentu transportu w ministerstwie. Efektem ich rozmów była decyzja o powołaniu specjalnej grupy roboczej.

Pierwszy protest egzaminatorów WORD trwał od 4 do 8 lipca i objął 27 ośrodków egzaminacyjnych. Zamiast stawić się do pracy brali oni urlopy na żądanie lub korzystali ze zwolnień lekarskich. Część ośrodków zmuszona była odwołać wszystkie egzaminy, a część ograniczyć ich liczbę.(PAP)

Dolny Śląsk

Jak powiedziała PAP, Agnieszka Brząkała z Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (DORD), w poniedziałek do pracy nie przyszyło dwóch egzaminatorów z ośrodków DORD w Jeleniej Górze i w Głogowie. "Odwołano egzaminy kategorii B dla jednej grupy w Jeleniej Górze, zaś w Głogowie udało się znaleźć zastępstwo" – powiedział Brząkała.

Do pracy nie stawiło się w poniedziałek również dwóch egzaminatorów z Legnicy. Dla jednego z nich znaleziono zastępstwo, a egzaminy prowadzone przez drugiego zostały odwołane. Łącznie w skali całego województwa w poniedziałek odwołano około 20 egzaminów na prawo jazdy.

Łódź

W poniedziałek w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi nie ma egzaminów na prawo jazdy. Tak będzie też we wtorek i najprawdopodobniej w środę - powiedział PAP urzędnik WORD. To skutek protestu egzaminatorów, którzy domagają się wyższych zarobków. W WORD w Łodzi w ciągu najbliższych dni nie będzie można potwierdzić swoich umiejętności podczas egzaminów na prawo jazdy. "Odwołujemy egzaminy" - powiedział PAP urzędnik WORD w Łodzi przyjmujący telefonicznie zapisy na egzaminy na prawo jazdy. "Egzaminów nie ma w poniedziałek, nie będzie ich we wtorek i najprawdopodobniej także w środę" - podkreślił.

Nie ma na razie informacji ile osób w Łodzi i regionie nie przystąpi w najbliższych dniach do teoretycznych i praktycznych egzaminów na prawo jazdy.