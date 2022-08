Reklama

"Obywateli interesuje stabilność, jestem w stałym kontakcie z organami nadzoru. Każdy jest upoważniony do wakacji, jeśli spełnia warunki, każde straszenie zaniżeniem zdolności przez banki jest niedozwolone."

"Państwo nie może stać bezczynnie. Oprócz tego jest ważna regulacja, dla tych którzy stracili pracę. Np. jeżeli jeden z rodziców utracił pracę, mamy możliwość wnioskowania o zawieszenie raty. To nie budżet państwa ponosi koszty, a rządowy fundusz wsparcia kredytobiorców – zasilany przez banki. Będzie można zawiesić na 3 lata, do 2000 zł miesięcznie. Istnieje możliwość umorzenia części zobowiązania. Kiedy niektóre rodziny tracą grunt pod nogami poprzez rosnące stopy procentowe, państwo nie może stać bezczynnie."

"Rządowe wsparcie dla kredytobiorców będzie stosowane w sposób sprawiedliwy. Jesteśmy rządem, który nigdy nie zostawi obywateli samych sobie."

- 8 rat kredytu można odroczyć, przesunąć na później. Ta ulga dotyczy części odsetkowej i kapitałowej - powiedziała Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. - To bardzo wygodna forma wnioskowania. Można to zrobić elektronicznie, mailowo i osobiście w formie papierowe. Ważne, aby wniosek złożyć najpóźniej w dniu płatności raty. Przesuwamy płatność, więc podejmując decyzję warto rozważyć swoją sytuację kredytową. Od decyzji kredytobiorcy zależy, ile rat chce odroczyć. Bank ma obowiązek poinformowania nas o tym, że przyjął wniosek i poinformować kredytobiorcę m.in. o ubezpieczeniu kredytu, którą należy uiścić - powiedziała minister.

I dodała. "42 tysiące może być umorzone. Tutaj też banki mają obowiązek informowania o tej możliwości. Instrument ten istnieje od pewnego czasu. W tej chwili, kiedy istnieją obiektywne warunki, warto też tą opcję rozważyć. To dotyczy kredytów we wszystkich walutach. Wakacje kredytowe to tylko kredyty hipoteczne w polskich złotych. Warunkiem są własne cele mieszkaniowe. Dotyczy to kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 roku."