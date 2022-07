Reklama

"Spodziewamy się 8-10 tys. zakażeń - to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Nasze prognozy z lipca się sprawdzają, nic nie wskazuje na to, żeby ten scenariusz sierpniowy był zagrożony. Obserwujemy to, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej. Portugalia jest krajem, który falę letnią ma za sobą. Podobnie jest we Francji i w Niemczech - liczba przypadków i hospitalizacji tam spada. Analizujemy też działania podejmowane w 12 krajach i żadne z tych państw nie wprowadziło dodatkowych restrykcji i obostrzeń, także te, które punkt przesilenia mają już za sobą" - mówił minister.

Druga dawka przypominająca dla seniorów

"Charakterystyka szóstej fali jest inna niż poprzednie. Stawimy wyraźny akcent na ochronę osób 60+ w tej fali i osób z upośledzoną odpornością. Podstawowymi elementami tej populacji są szczepienia. W związku z rekomendacją EMA przedstawiamy rekomendacje dotyczące czwartej dawki. 3 szczepienia wzięło 12 mln osób, 4 szczepienia 100 000 ta akcja będzie kontynuowana. Od 22 lipca dopuszczamy szczepienie dla osób 60-79 lat i osób z upośledzoną odpornością w wieku 12+

"Rekomendacja o dawce pierwszej przypominającej jest skrócona ze 150 do 90 dni" - dodał.

Już dziś (21 lipca) o północy maja pojawić się w systemie e-skierowania na kolejną dawkę szczepienia dla osób w wieku 60-79 lat oraz z upośledzoną odpornością.

Co z maseczkami?

"Maseczki w pomieszczeniach zamkniętych to rekomendacja" - mówił minister

Czy będą nowe obostrzenia?

"5 tys. hospitalizacji to liczba, która może zmienić politykę covidową" - stwierdził minister zdrowia. Dodał, że będą to "raczej nie obostrzenia a miękkie zalecenia".

Wcześniej mówił, że obecnie jest 1100 hospitalizacji, a w szczycie około 3000 "Zupełnie inna jest teraz struktura hospitalizacji. Pacjenci, którzy trafiają do szpitali nie mają tak dużego zajętego miąższu płucnego. Nie jest tylko mniej hospitalizacji, ale mamy je o mniej dolegliwym przebiegu. Pod respiratorami jest 20 osób - liczba niewspółmierna do liczby hospitalizacji. W poprzednich falach to było 10-20 proc." - referował Niedzielski.

Minister przekazał, że od północy będą dostępne e-skierowania na szczepienia, a w przyszłym tygodniu - od środy - planowane jest wysyłanie smsów przypominających o możliwości zaszczepienia. "Ta grupa, do której będziemy kierowali smsy, to jest blisko 5 mln osób.

Minionej doby badania potwierdziły 2999 zakażeń koronawirusem, w tym 495 ponownych. Zmarło 6 osób z COVID-19 – poinformowano w czwartek na stronach rządowych. Wykonano 9455 testów w kierunku SARS-CoV-2.