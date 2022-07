Według mnie główna oś sporu toczy się wokół kwestii związanych ze skuteczną ochroną granic zewnętrznych Wspólnoty i mechanizmem solidarnościowym. W opinii wielu państw członkowskich, także Polski, brak skutecznych działań na granicy przekłada się wprost na właściwe funkcjonowanie strefy Schengen, czyli jednego z filarów UE . Jeżeli granice zewnętrzne nie zostaną odpowiednio zabezpieczone, to państwa członkowskie będą wprowadzały kontrole na granicach wewnętrznych - co zresztą w wielu miejscach już się dzieje - co samo w sobie przeczy idei swobodnego przepływu ludzi. Prezentowany w pakcie mechanizm solidarności, oparty na algorytmie rozdziału migrantów i kontrybucjach finansowych, to de facto powrót do kwestionowanego już wielokrotnie modelu relokacji. Ponadto wzmaga tzw. ruchy wtórne, które stanowią obciążenie systemów azylowych i recepcyjnych krajów Europy Zachodniej.

Fundamentem na dzisiaj pozostaje jasna polityka ochrony granic, szybkie procedury związane z przyznawaniem ochrony między narodowej i co się z tym wiąże - skuteczna readmisja oraz polityka powrotowa, elastyczne mechanizmy solidarności biorące pod uwagę suwerenność państw członkowskich i możliwości kontrybucji, a także skuteczna odpowiedź na wszelkie działania związane z instrumentalizacją migracji. To są kwestie, co do których powinniśmy szukać wspólnych rozwiązań, aby móc dalej procedować systemem zarządzania migracją.

Naszym zdaniem nie ma obecnie innego sposobu niż budowa tego typu infrastruktury, żeby ograniczyć skutki operacji hybrydowej przygotowanej przeciw Polsce, a także UE przez reżim Łukaszenki. Standardowe obecne procedury są długotrwałe i nie są w stanie skutecznie na tego typu zagrożenie odpowiedzieć. Jedyne, co budzi w tej kwestii jakikolwiek optymizm, to fakt, że zaczynamy w końcu sensownie rozmawiać o nowelizacji zasad ochrony granic zewnętrznych UE. Z naszej inicjatywy, jeszcze w trakcie prezydencji słoweńskiej, zostało wprowadzone pojęcie zagrożenia hybrydowego. Zobaczymy, czy za chwilę to pojęcie nie będzie na nowo odmieniane przez wszystkie przypadki, w ramach trwającej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz procesu przystępowania Finlandii i Szwecji do NATO. Na takie wyzwania musimy realnie odpowiadać.

Co roku według danych Frontexu i Europejskiej Agencji Azylowej (EUAA) mamy ok. 100-130 tys. migrantów próbujących dostać się do Europy przez basen Morza Śródziemnego. Jeśli spojrzeć na statystyki, to one są niezmiennie alarmujące. Jeśli nadal będą czynne szlaki przerzutu migrantów na Morzu Śródziemnym - niezależnie czy na zachodnim, centralnym czy wschodnim kierunku i jeśli nadal nie rozwiążemy tego na poziomie wspólnotowym - to jedyne, co pozostanie państwom członkowskim, to budowanie murów. Pytanie, czy tak powinna wyglądać Europa? Jednocześnie, jeśli nie będziemy właściwie chronić granic zewnętrznych, to jak już wspomniałem, uderzymy w strefę Schengen. To są problemy ze sobą ściśle powiązane, które nie tylko stanowią wyzwanie w polityce wspólnotowej, lecz także będą elementem politycznych debat w politykach krajowych. ©℗