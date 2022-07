- Większość Polaków odczuwa niepewność związaną z sytuacją wojenną w Ukrainie, która przekłada się także na obawy związane z inflacją i dostępnością węgla. Nie ma sygnałów, by ta sytuacja w najbliższym czasie miała się zmienić, dlatego te obawy są wciąż wysokie - komentuje prof. Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. - Natomiast rząd będzie robił wszystko, by je redukować - czy to za sprawą działań służących podnoszeniu gwarancji bezpieczeństwa, np. w postaci wzrostu nakładów na armię i zwiększonej obecności wojsk NATO, czy za sprawą działań łagodzących skutki inflacji, takich jak wakacje kredytowe czy dopłaty do nawozów - dodaje.