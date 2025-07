W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Moskwą w sprawie wojny w Ukrainie, ogłosi 100-procentowe cła na Rosję i jej partnerów handlowych. Groźby prezydenta nie wydają się jednak zbliżać Rosji i Ukrainy do końca wojny - podkreśla w środę „Wall Street Journal”.

Amerykańskie media o negocjacjach Rosji i Ukrainy

„Impas pokazał, że niedawne ostrzeżenia Trumpa nie przyczyniły się w najmniejszym stopniu do ustępstw ze strony Moskwy”- czytamy. Rosja nie rezygnuje ze swoich maksymalistycznych żądań względem Kijowa, które oznaczałyby rosyjską dominację nad Ukrainą. Gazeta zaznaczyła, że środowe rosyjsko-ukraińskie rozmowy w Stambule, które trwały mniej niż godzinę, przyniosły niewielkie rezultaty. Oczekiwania wobec ich wyników też nie były wysokie - dodał konserwatywny dziennik. Mimo tego, że Trump wyraża frustrację z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę, prezydent USA nie wywiera na Moskwę odpowiednio silnej presji, która jest potrzebna, by doprowadzić do zakończenia wojny - podkreślają analitycy.

„New York Times” podał, że ze względu ultimatum Trumpa prace nad pakietem sankcji wobec Rosji i jej partnerów handlowych w amerykańskim Senacie zostały wstrzymane. Kary zawarte w projekcie senatorów są dużo surowsze od groźby przedstawionej przez Trumpa. Pakiet przewiduje nałożenie ceł w wysokości co najmniej 500 proc. na import z Rosji oraz innych krajów handlujących z Moskwą.

Rozmowy w Stambule

Szef ukraińskiej delegacji na rozmowy w Stambule Rustem Umierow poinformował, że Ukraina zaproponowała Rosji zorganizowanie szczytu przywódców z udziałem prezydentów USA i Turcji. Strona ukraińska zadeklarowała również gotowość do zawieszenia broni, w tym wstrzymanie ataków na infrastrukturę krytyczną i cywilną. Umierow podkreślił, że Rosja i Ukraina uzgodniły dalszą wymianę jeńców wojskowych i cywilnych i nie przeprowadzą nowej rundy negocjacji, dopóki najnowsze ustalenia nie zostaną zrealizowane. Według niego wymiana humanitarna między obydwoma krajami obejmie ponad 1200 osób.