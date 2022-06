Podobne badanie przeprowadziliśmy w lipcu zeszłego roku, świeżo po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. Wówczas pierwsza trójka była identyczna, ale dystans między Tuskiem a Trzaskowskim był mniejszy. Ciekawe z tego punktu widzenia są wskazania w elektoracie Koalicji Obywatelskiej: rok temu Tusk wyprzedzał Trzaskowskiego o zaledwie 2 pkt proc., teraz to już 34 pkt proc. (choć trzeba wziąć poprawkę na odmienną metodę badania: rok temu były to ankiety telefoniczne, obecnie internetowe). Co więcej, w oczach wyborców KO bardziej od Trzaskowskiego wpływowy jest Hołownia.