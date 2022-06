- Jarosław Kaczyński dąży do sukcesji w partii, to długi proces i świadoma strategia. Prezes PiS w wielu aspektach bieżącej polityki był nieobecny, zwłaszcza jak skontrastujemy to z latami 2005-2007. A to sprzyja umacnianiu się pozycji Mateusza Morawieckiego - tłumaczy prof. Chwedoruk. Jego zdaniem otwartą kwestią jest to, czy aktualne problemy ekonomiczne nie będą powodować, że na premierze kumulować się będzie krytyka, co może utrudnić mu przejęcie sterów w partii. - Sondaż podnosi stawkę w politycznej grze, jeśli chodzi o pozycję premiera. Nie jest przesądzone, że Morawiecki - technokrata, bankowiec, o nie najdłuższym partyjnym stażu - będzie w stanie skonsolidować partię tak jak prezes i czy w związku z tym nie zostanie obwiniony za ewentualną porażkę wyborczą PiS - zastanawia się politolog.