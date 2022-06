Wydaje się, że do szczęśliwego dzieciństwa wystarczy miłość i poczucie bezpieczeństwa. Pytanie, czy coraz szybciej zachodzące w naszym świecie zmiany dają możliwość zapewnienia tego dzieciom. Problem w tym, że nawet my dorośli coraz większym stresem opłacamy wciąż rosnące wymagania. A do tego katastrofa ekologiczna, pandemia, tocząca się tuż za naszą granicą wojna. Jak to wszystko wpływa na kruchą konstrukcję psychiczną młodych ludzi?

Reklama Dzieci potrzebują przede wszystkim stabilnych warunków do rozwoju, w tym także stabilnej edukacji. O ile się nie mylę, to ze świecą szukać rocznika, który przeszedł 12 lat szkoły bez zawirowań wynikających z kolejnych reform czy wręcz deform systemu szkolnictwa. A przecież państwo powinno chronić młode pokolenie przed chaosem, bo „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Reklama ©℗ Życzę więc dzieciom, żeby mogły szczęśliwie żyć w dobrze przygotowanym przez dorosłych świecie, aby zarówno w domu, jak i w szkole odnalazły warunki do kształtowania osobowości, realizacji swoich ambicji i rozwoju własnego potencjału. Życzę pewności siebie, śmiałości w wyrażaniu własnego zdania, które będzie słyszane i rozumiane przez dorosłych, wrażliwości na dobro innych oraz poczucia, że współtworzą lepszy świat, który będą mogły przekazać potem swoim dzieciom. To przecież szczęście naszych dzieci jest miarą rozwoju cywilizacji. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję