Jedna lista - to pomysł, który forsuje PO jako optymalny, jeśli chodzi o liczbę zdobytych przez opozycję mandatów. Dowodem ma być ostatni sondaż, który opublikowało Oko.press - tu - startując wspólnie - opozycja miała zdobyć ponad 260 mandatów (na 460 wszystkich). Dla odmiany gdy badaliśmy różne konfiguracje w sondażu United Surveys, opozycja najwięcej miejsc zdobywała, startując w dwóch blokach. I zwolennikiem takiej drogi jest np. PSL czy Polska 2050. - Nie ma optymalnej strategii, natomiast w obecnej sytuacji są dwie porównywalne - z jedną listą i dwiema. Natomiast każda inna, która zakłada więcej list, jest gorsza z punktu widzenia opozycji - podkreśla politolog prof. Antoni Dudek. To wynika z uwarunkowań politycznych, a nie matematyki. Gdyby brać pod uwagę tylko teorię i model wyliczeń, to ordynacja z systemem d’Hondta preferuje jedną listę, ale - jak podkreśla prof. Dudek - tylko przy założeniu, że identyczny elektorat pójdzie do wyborów przy jednej liście i przy dwóch. - Jest grupa wyborców, która zostanie w domu, jak na jednej liście będzie miała Zandberga i Kosiniaka-Kamysza, dla nich jeden czy drugi będzie nie do przyjęcia. Jeśli jednak ci politycy znajdą się na dwóch listach, to oni pójdą na wybory . I spór dotyczy wielkości tej grupy - podkreśla ekspert.