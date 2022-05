Jakie jeszcze zmiany proponuje ministerstwo? Umożliwienie zakwalifikowania się do programu przy wniesieniu większego wkładu własnego. Jak tłumaczy szef MRiT, obecne rozwiązania pozwalają na to, by było to do 10 proc. – Po zmianie gwarancja będzie udzielana w takiej wysokości, w jakiej będzie to potrzebne dla uzyskania kredytu (wkład własny i kwota objęta gwarancją będą musiały razem wynieść 20 proc.). Jeśli kredytobiorca zgromadzi np. środki w wysokości 17 proc. wartości nieruchomości , to gwarancja obejmie brakujące 3 proc. Jeśli zgromadzi 5 proc., to gwarancja obejmie 15 proc. – mówi Waldemar Buda.