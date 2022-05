Z kolei wariant jednego bloku - od Lewicy po PSL i PL2050 z KO - to pomysł mocno promowany przez lidera PO Donalda Tuska. I choć to jedyny wariant, w którym na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o poparcie, jest opozycja, a nie PiS, to jednak po przeliczeniu tych wyników metodą d’Hondta na mandaty nie jest to najbardziej optymalny scenariusz dla opozycji. W tym wariancie adwersarze PiS mogliby liczyć na 234 miejsca w Sejmie, PiS na 217, a 9 mandatów przypadłoby Konfederacji. To wynik zbliżony do tego, jaki opozycja uzyskałaby, idąc do wyborów bez łączenia się w bloki. Mogłaby wówczas liczyć w sumie na 236 głosów. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w tym badaniu do Sejmu nie weszłaby Konfederacja.