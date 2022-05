Mnóstwo Polaków mówi prozą, choć nie wie, że to proza – to znaczy posługuje się w codziennym życiu mieszanką pojęć a to katolickich, a to humanistycznych, a to tradycyjnych, a to nowinkarskich, wzmacnianych chaosem kultury masowej. Nie mówię o filozofach, tylko codzienności. Dziecko w domu (z babcią?) czy w żłobku? Rozwód czy kontynuacja? A dziewczynom, co to ślub wzięły w Holandii, wysyłamy zdawkowego SMS-a czy wbijamy na wesele? A co z tym wędkarstwem – uczymy dzieci czy trzymamy od biednych rybek z daleka? Pracownikom płacimy uczciwie czy pod stołem? Trochę siostry Faustyny, trochę Mickiewicza, sporo Bridget Jones! Setki drzwi trzeba w życiu otwierać. Rzadko zdarza się ktoś, kto ma do nich klucz uniwersalny – zazwyczaj posługujemy się pękiem kluczy. By tak rzec, na różną okazję kluczyk trzeba dobrać różny.