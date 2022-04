- Zwolennicy obozu rządzącego czują się nieco bardziej zagrożeni agresją Putina niż zwolennicy opozycji. Jest to widoczne, także biorąc pod uwagę źródła informacji, z których korzystają. Choć wszystkie media głównego nurtu prezentują proukraińską i antyrosyjską narrację, to relacje TVP są bardziej apokaliptyczne, potęgujące grozę zniszczeń, morderstw, które dodatkowo są podbijane przez komentatorów dających do zrozumienia, że trzeba liczyć się z możliwością rosyjskiej agresji. To także uzasadnia politykę rządu, która zakłada znaczne zwiększenie wydatków na obronność - mówi DGP prof. Dudek.