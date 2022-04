Zadaliśmy też pytanie, czy wobec wysokiego wzrostu cen rząd powinien wprowadzić dodatkowe mechanizmy łagodzące to zjawisko. Wynik nie zaskakuje - prawie 80 proc. twierdzi, że tak, a tylko 15 proc. jest przeciwnego zdania. Widać więc, że po pierwszym etapie tarczy antyinflacyjnej Polacy oczekują kolejnych działań. Praktyczny wniosek może być taki, że dopóki inflacja nie spadnie w sposób wyraźny, trudno będzie wycofać się np. z obniżek VAT. Pierwotnie miały obowiązywać do końca kwartału, ale premier już zadeklarował ich przedłużenie. A ponieważ w przyszłym roku czekają nas wybory , jest bardzo prawdopodobne, że PiS będzie bał się wycofać z obniżek i do wyborów (co najmniej) doczekamy z niższymi stawkami.