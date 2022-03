Reklama

Dworczyk pytany w Polsat News o doniesienia dot. Janusza Kowalskiego, który ma wrócić do rządu i zostać wiceministrem rozwoju, odpowiedział, że "nie byłby zaskoczony, gdyby w najbliższych dniach jakieś kolejne zmiany się pojawiały".

Reklama

"Nie zdziwiłbym się w tym znaczeniu, że w rządzie pracuje ponad sto ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, w związku z tym takie uzupełnienie, rotacje są naturalne" - zaznaczył.

Dodał, że poseł Solidarnej Polski ma doświadczenie w pracy w rządzie.

Zapytany o to w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że takiej decyzji premier Mateusz Morawiecki "jeszcze nie podjął". "Wiem, że w kuluarach medialnych takie informacje pojawiają się, ale jeżeli takie decyzje będą podjęte, to wtedy będę komunikował, takiego podpisu pana premiera ani wniosku jeszcze złożonego przez właściwego ministra nie widziałem w kancelarii premiera" - powiedział Müller.

Dopytywany był, że powrót Kowalskiego do rządu ma sprawić, że minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro ma "odpuścić" swoją propozycję reformę wymiaru sprawiedliwości. "Jesteśmy blisko kompromisu bez zmian personalnych w rządzie. Ale jeżeli one się odbędą, to trudno mi czytać je w ten sposób, że za stanowisko wiceministra minister Ziobro odpuszczałby jakiś wątek" - powiedział Müller.

Wyjaśnił, że chodzi o porozumienie w sprawie przyjęcia ustawy zakładającej likwidację Izby Dyscyplinarnej. "Liczę na to, że po dyskusji, która się w tej chwili odbywa będą w stanie to zrobić (...). Przekonujemy naszych partnerów koalicyjnych, żeby faktycznie to zrobili" - dodał rzecznik rządu mówiąc o politykach partii Zbigniewa Ziobry.

Kowalski od grudnia 2019 r. do lutego 2021 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Został zdymisjonowany, jak wówczas podawano, w związku negowaniem rządowej strategii negocjacyjnej w Brukseli ws. budżetu UE na l. 2021-2027 oraz deklaracją, że nie zamierza się szczepić przeciw Covid-19 w czasie gdy rząd planował ruszyć z akcją profrekwencyjną dotyczącą szczepień.

Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm będzie pracował nad pięcioma projektami ustaw zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Są to projekty: prezydencki, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i złożony przez KO wspólnie z Lewicą, oraz projekt Lewicy. Wszystkie zakładają likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej SN. (PAP)

Autorzy: Aleksandra Kiełczykowska, Karol Kostrzewa