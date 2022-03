Reklama

W poniedziałek w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych; uczestniczył w nim też wicepremier ds. bezpieczeństwa, lider PiS Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania szef rządu przedstawił pakiet propozycji wymagających zmian w konstytucji, obejmujących m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Rzecznik rządu był pytany we wtorek w TVP1 o krytyczne uwagi opozycji do tego pomysłu, która twierdzi, że nie ma konieczności zmiany konstytucji, by przejmować majątki oligarchów - wystarczy zastosować art. 46 konstytucji lub skorzystać z ustawy antyterrorystycznej.

"To są informacje nieprawdziwe, ponieważ w aktualnym stanie prawnym można mrozić majątki, ale nie można ich konfiskować. Art. 46 mówi o przepadku rzeczy, ale w przypadku postępowania karnego. To jest zupełnie czymś innym niż przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, uregulowany specjalnymi przepisami konstytucyjnymi.

"Mrozić majątki można i to robimy, natomiast nie można ich przekazać w sposób odgórny na rzecz na przykład ofiar napaści rosyjskiej na Ukrainę" - dodał rzecznik rządu.

Poinformował też, że według danych którymi dysponuje zabezpieczono ponad 140 mln zł na kontach w ramach sankcji. "Tylko tych środków nie można użyć na rzecz ofiar zbrodni wojennych, tylko mogą być mrożone" - zaznaczył.

Müller odniósł się też do wtorkowego wpisu szefa PO Donalda Tuska, który na Twitterze napisał: "Zamiast natychmiast zamrozić lub skonfiskować rosyjskie aktywa, PiS proponuje zmiany Konstytucji. Dają czas na przepisanie majątków. Akurat premier Morawiecki powinien to dobrze rozumieć".

"Po prostu totalna opozycja w pełnej krasie. Inaczej tego skomentować nie można, bo skoro opozycja nie potrafi w tak ważnej sprawie jak konfiskata majątków, tych którzy działają na rzecz Rosji, zagłosować za tym, a to jest niezbędne; niech nie chowają się za parawan przepisu konstytucji, który nie pozwala na takie działania" - odparł rzecznik rządu.

Odniósł się też do innego wpisu Tuska, z poniedziałku: "Premier Morawiecki mija się z prawdą. To najdelikatniejszy opis dzisiejszego spotkania. Czas dorosnąć do sytuacji. Jest wojna u naszych granic, Mateuszu!".

"Absolutnie zgadzam się panie Donaldzie Tusku, że trzeba dorosnąć. Sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili powoduje, że trzeba - jeśli to jest konieczne - i zmienić konstytucję i podjąć wszelkie działania, aby bronić naszą ojczyznę. Trzeba to robić, a nie tak jak wcześniej, na przykład nie podejmować odpowiednio daleko idących działań, żeby zablokować Nord Stream 2, żeby wybudować Baltic Pipe i inne działania, które mogły być podjęte, ale panie premierze Tusku, nie były podejmowane" - skomentować Müller.

Rzecznik rządu był też pytany o kwestię wsparcia finansowego Brukseli na rzecz uchodźców oraz o to, kiedy te środki mogłyby trafić do Polski. "Dzisiaj jest kolejne spotkanie w tej sprawie; liczę, że ta biurokracja brukselska trochę przyspieszy. Środki są zabezpieczone w tym podstawowym zakresie, ale oprócz tego na Radzie Europejskiej - w czwartek i piątek - będziemy rozmawiać o powstaniu specjalnego funduszy, podobnego jaki był dla Turcji, gdy tam, grupy uchodźców chroniły się przed wojną" - odpowiedział. (PAP)

autor: Rafał Białkowski