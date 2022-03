Generalnie opozycja podejrzewa fortel ze strony PiS, ale słychać też, że skoro partia rządząca wychodzi z taką propozycją, to być może rodzi się okazja, by wrócić do postulatów wpisania do konstytucji gwarancji członkostwa Polski w UE , co miałoby zminimalizować ryzyko ewentualnego polexitu.