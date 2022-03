Tak jest w kwestiach gazowych. Pierwsze decyzje w sprawie gazoportu podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale to Platforma Obywatelska faktycznie go wybudowała i zawarła pierwszy kontrakt z Katarem na gaz spoza Rosji. To za rządów PO zaczęła się rozbudowa sieci gazowej i interkonektorów. PiS wrócił do pomysłu Baltic Pipe, zrealizował go i zagwarantował w kontraktach ilości gazu, które umożliwiają nam obycie się bez rosyjskiego błękitnego paliwa.