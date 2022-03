– Sytuacja jest niestabilna. Służby białoruskie i migranci rzucają w naszych funkcjonariuszy kamieniami, często słyszymy strzały. Obserwujemy ciągle nowe osoby, które przybywają na granicę z Rosji. Na pewno teraz jest się trudniej przedostać, gdyż wzmocniono na niej siły. Ponadto w warunkach zimowych cudzoziemcy rzadziej decydują się na nielegalnie przekroczenie – tłumaczy porucznik Anna Michalska, rzeczniczka prasowa Straży Granicznej. – W lutym 2022 r. odnotowaliśmy 494 próby nielegalnego przedostania się przez granicę Białorusi do Polski. Rok temu była to jedna osoba – obywatel Turcji. Osoby zatrzymane zawsze mogą złożyć wniosek o azyl, jeśli tego nie chcą zrobić, to otrzymują postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski, zostają wpisane do baz i otrzymują zakaz wjazdu na teren strefy Schengen na okres 3 lat, a następnie są zawracane do linii granicy – dodaje funkcjonariuszka. Jeszcze w październiku w szczycie kryzysu migracyjnego takich prób przekroczenia było ok. 17 tysięcy. Ale wtedy do Mińska i innych portów lotniczych naszego wschodniego sąsiada kursowały samoloty z migrantami m.in. z Turcji. Teraz takiego ruchu nie ma. Wówczas przedstawiciele organizacji pozarządowych informowali o tym, że część migrantów nie ma szansy złożyć wniosku o azyl i są od razu „wypychani” na stronę białoruską.