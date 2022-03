Reklama

Prezes ZUS Gertruda Uścińska podczas wtorkowej konferencji stwierdziła, że do dyspozycji wojewodów została oddana baza noclegowa, która miała charakter szkoleniowy.

Wyjaśniła, że w jej skład wchodzi około 1400 miejsc. "Wczoraj przyjęliśmy pierwsze trzy rodziny w pokojach noclegowych ZUS" – dodała.

Oceniła, że fundamentalną kwestią dla poczucia bezpieczeństwa osób przyjeżdżających z Ukrainy jest zapewnienie im dostępu do rynku pracy.

"Dostęp do różnych rozwiązań prawnych, socjalnych będzie zagwarantowany na zasadzie rozwiązań, które są u nas utrwalone, sprawdzone" – tłumaczyła. Dodała, że chodzi m.in. o świadczenia opieki medycznej, rodzinne czy pomocy społecznej.

Odnosząc się do waloryzacji emerytur, przypomniała, że wynosi ona 7 proc. "To oznacza także wzrost wydatków na świadczenia, za których realizację odpowiada zakład oraz inne instytucje do poziomu 18,4 mld zł, w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych około 14,7 mld zł" – wyjaśniła.

Dodała, że waloryzacja "pociąga także podwyższenie szeregu innych świadczeń". Wśród nich wymieniła dodatek pielęgnacyjny i progi dochodowe przy świadczeniu uzupełniającym dla niesamodzielnych. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska, Karolina Kropiwiec

