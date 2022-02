Reklama

W poniedziałek na Twitterze Ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie pojawiła się informacja o tym, że Ukraińska Państwowa Straż Graniczna zrezygnowała z kontroli kobiet i dzieci wyjeżdżających z Ukrainy. "Ma to skrócić czas oczekiwania na granicy" - dodano.

Reklama

Wpis udostępniło MSWiA. "Bardzo dobra decyzja ukraińskich służb. Czekaliśmy na nią. Otworzy to 'szeroki korytarz humanitarny' dla kobiet i dzieci" - napisało ministerstwo.

Jak przekazała Straż Graniczna, tylko w niedzielę do Polski wjechało z Ukrainy prawie 100 tys. osób. Kolejne 28 tys. zanotowano w poniedziałek do godz. 7. Od początku działań wojennych do Polski wjechało ponad 281 tys. osób uciekających z Ukrainy. Najwięcej osób ucieka przez przejścia graniczne w Medyce, Dorohusku i Hrebennem.

Z informacji SG wynika, że obecnie najkrótszy czas oczekiwania na przejściach granicznych jest na przejściu w Dorohusku i wynosi ok. 2 godzin. W pozostałych miejscach czas oczekiwania wynosi ok. 70 godzin.

W pobliżu przejść granicznych w Medyce, Korczowej, Krościenku, Budomierzu, Dorohusku, Dołhobyczowie, Zosinie i Hrebennen powstało osiem punktów recepcyjnych. Dodatkowy punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy przyjeżdzających pociągami znajduje się na dworcu PKP w Przemyślu.

W punktach recepcyjnych uchodźcy mogą odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z pomocy medycznej i psychologicznej, złożyć wniosek o pomoc międzynarodową, wypełnić dokumenty uprawniające do pobytu lub uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków dla osób uciekających z Ukrainy i uzyskać informację o możliwym transporcie do innych miast w Polsce.

Poniedziałek jest piątym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainie.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk