Niewykorzystane środki z funduszu autobusowego trafią do województw, w których pieniędzy na dofinansowanie nowych, deficytowych linii zabrakło ze względu na duże zainteresowanie samorządów. Zakłada to znowelizowana przez Sejm ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto zgodnie z nowelą wyższa dopłata do wozokiliometra, czyli maksymalnie 3 zł, zostanie utrzymana i będzie obowiązywała do końca 2023 r. Ma to się przyczynić do większej stabilności funkcjonowania FRPA i uruchamianych przez samorządy połączeń. Teraz ustawa trafi do Senatu. KN