Po pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu podatkowego, 25 proc. respondentów zadeklarowało, że jest dobrze poinformowana o obowiązujących zmianach, 68 proc. uważa, że nie jest, a 7 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Lepiej poinformowani czują się respondenci w wieku powyżej 55 plus, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, osoby o miesięcznych dochodach osobistych netto do 1999 zł - poinformowali autorzy badania.

"W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej emeryci (47 proc.). Natomiast o stratach częściej niż pozostali mówią ankietowani w wieku 25–44 lata (37 proc.– 38 proc.), mieszkający w największych miastach (40 proc.), lepiej wykształceni, a przede wszystkim absolwenci wyższych uczelni (45 proc.), o dochodach osobistych netto wynoszących co najmniej 4000 zł (56 proc). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej pracujący na własny rachunek (57 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (51 proc.)" - zaznaczyli.

Dodali, że zysków częściej niż pozostali spodziewają się osoby identyfikujące się z prawicą (38 proc.), a w potencjalnych elektoratach partyjnych – wyborcy koalicji rządzącej. Strat natomiast częściej obawiają się osoby o lewicowych (39 proc.) lub centrowych (36 proc.) poglądach politycznych oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Na pytanie czy firma, w której pracują miała trudności z prawidłowym naliczeniem wysokości wynagrodzeń lub ich terminową wypłatą, 20 proc. odpowiedziała twierdząco, 64 proc. nie odnotowało takich problemów, a 16 proc. nie miało na ten temat zdania. Zaznaczono, że częściej takie problemy zgłaszali mieszkańcy największych miast (32 proc.) oraz pracownicy sektora publicznego (31 proc.).

Na pytanie o ocenę zmian w systemie podatkowym w Polskim Ładzie, pozytywną notę wystawiło 21 proc. respondentów, negatywną 56 proc., w tym 34 proc. zdecydowanie negatywną. Blisko 23 proc. respondentów nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tej sprawie.

Z badania wynika, że wyjątkowo krytycznie zmiany podatkowe oceniają pracownicy w firmach lub zakładach pracy, w których pojawiły się problemy z prawidłowym naliczeniem wysokości wynagrodzeń albo z ich terminową wypłatą. "Ta grupa podobnie jak tracący na zmianach, w ogromnej większości zmiany podatkowe ocenia negatywnie" - napisano.

Badanie pt.:"Polski Ład w praktyce - wstępne opinie i oceny" zrealizowano w dniach od 31 stycznia do 10 lutego 2022 roku na reprezentatywnej próbie liczącej 1065 osób.(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska