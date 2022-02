Reklama

Jak informowano w weekend na poniedziałek zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Stałej Rady OBWE w celu przedyskutowania, jakie kroki należy podjąć w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie. Posiedzenie odbędzie się na wniosek Ukrainy. Polska objęła 1 stycznia br. roczną prezydencję w OBWE.

Reklama

"Rada Stała OBWE, to organ, który służy OBWE do natychmiastowego reagowania na zmieniającą się sytuację i składa się ze stałych przedstawicieli, czyli ambasadorów wszystkich państw członkowskich organizacji akredytowanych w Wiedniu. To jest najszybszy sposób, aby wszystkie państwa się zebrały i właśnie na tym szczeblu, w tym nagłym trybie zwołaliśmy to posiedzenie" - powiedział Jabłoński w poniedziałek w Programie I Polskiego Radia.

Dodał, że "niewykluczone, że będziemy podejmowali także kolejne działania na innych szczeblach politycznych, jeżeli taka potrzeba będzie się pojawiała, sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie".

"Dziś przede wszystkim będziemy omawiać wydarzenia z ostatnich godzin, do których dochodzi we wschodniej Ukrainie. Tam jest misja obserwacyjna OBWE od ponad siedmiu lat i jej zadaniem jest utrzymywanie stałej łączności ze wszystkimi siłami, które na miejscu działają po to, aby tam nie dochodziło do eskalacji" - zaznaczył wiceminister.

Dodał, że "w ostatnich godzinach dochodzi coraz więcej informacji o zintensyfikowaniu ostrzału, o ofiarach śmiertelnych i ostrzeliwaniu terenów, na których przebywa także ludność cywilna". "Dochodzi do ostrzału, który najprawdopodobniej, według wszelkich znanych informacji, nie pochodzi z pozycji ukraińskich" - mówił Jabłoński. Jak poinformował "wszystko wskazuje na to, że do tego ostrzału dochodzi albo z terytorium, gdzie przebywają grupy separatystyczne, albo wojska rosyjskie".

"Po to jest dzisiejsze posiedzenie, żeby specjalny wysłannik OBWE, także szef misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainę mogli te informacje przedstawić" - poinformował wiceszef MSZ.

Dodał, że "OBWE jest organizacją, w ramach której proponujemy odnowiony, europejski dialog bezpieczeństwa, dialog oparty przede wszystkim na przejrzystości, na wzajemnym informowaniu się przez państwa, także przez Rosję, o tym jakie ćwiczenia zamierza przeprowadzać, jakie uzbrojenie zakupuje, po to - żeby wiedząc więcej o sobie - mieli twarde podstawy, na których można budować wzajemne zaufanie".

"Ważna jest praca dyplomatyczna Polski i innych krajów Europy Środkowej, które wiedzą, jak realne jest to zagrożenie. My tę pracę konsekwentnie wykonujemy, tłumaczymy naszym sojusznikom, że to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo. Rozmawiamy, spotykamy się ze wszystkimi politykami, także z tymi, co do których pojawiają się zarzuty, że są to politycy prorosyjscy. Z każdym trzeba rozmawiać i potrafimy osiągać efekty" - powiedział wiceminister. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński