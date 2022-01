Reklama

"Rekord zachorowań na koronawirusa powoduje, że pracownicy wracają na home office (praca zdalna). I wcale się z tego nie cieszą. Już 4 na 10 pracowników przyznaje, że praca zdalna męczy dużo bardziej niż biurowa, a 37 proc. narzeka na zachwianą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym" – wynika z raportu podsumowującego badania firmy doradczej.

28 proc. ankietowanych pracowników podkreśla niższą jakość domowego biura w stosunku do wymagań związanych z wykonywanymi zadaniami. Pracownicy poproszeni przez CBRE o uporządkowanie wyzwań na pierwszym miejscu wskazują brak dostępu w domu do dokumentów papierowych, które muszą być przechowywane w biurze. Na drugim miejscu znajduje się słabe połączenie internetowe, a podium domyka brak odpowiedniego stanowiska pracy w przestrzeni domowej.

Z drugiej strony z badania CBRE wynika również, że dzięki doświadczeniom pandemii 51 proc. osób jest bardziej samodzielnych, 50 proc. ma większą kontrolę nad organizacją pracy, a 44 proc. uważa, że jest bardziej produktywnych i odpowiedzialnych za dostarczane rezultaty biznesowe.

Według raportu praca zdalna wpływa pozytywnie także na niektóre aspekty życia pracowników: daje możliwość oszczędzenia czasu i pieniędzy na dojazdy, pozwala spędzać więcej czasu z rodziną i zapewnia więcej miejsca na zaaranżowanie dnia zgodnie z własnymi potrzebami.

"Na nowo układamy zawodową codzienność. Wiemy już, że nasza przyszłość to różnie interpretowany model hybrydowy, który czerpie to co najlepsze z potencjału dwóch światów: biura i strefy zdalnej. Warto zweryfikować dotychczasowe doświadczenia i zastanowić się, co działa, a co wymaga korekty i usprawnień" – ocenia cytowana w raporcie szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE Małgorzata Niewińska.

Podkreśla ona, że mimo obecnej sytuacji nie ma wątpliwości, że biura są nam nadal potrzebne.

"Warto wykorzystać czas transformacji na przemyślenie aktualnej strategii środowiska pracy: co faktycznie przyciąga pracowników do organizacji, dlaczego chcą lub nie przychodzić do biura oraz co powinniśmy zmienić, aby ich do tego zachęcić" – radzi Niewińska.

Szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE dodaje, że dziś, w różnie interpretowanym elastycznym modelu pracy, biuro powinno stanowić nie tylko przestrzeń funkcjonalną, ale być miejscem tworzenia społeczności, integracji i wzmacniania relacji.

Raport CBRE "Praca z domu czy z biura?" podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego w trzecim kwartale 2021 roku z wykorzystaniem panelu badawczego Ariadna. W trwającej przez ok. miesiąc ankiecie wzięło udział 617 respondentów, w 78 proc. zatrudnionych w firmach międzynarodowych. 70 proc. ankietowanych pracuje w firmach zatrudniających ponad 100 osób.

CBRE Group z siedzibą w Los Angeles jest największą na świecie firmą doradczą (dane za 2019 r.) świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną. (PAP)

Autor: Anna Bytniewska