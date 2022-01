Po raz pierwszy od początku rozmów w sprawie ewentualnych odszkodowań za działalność Turowa Czesi przyjechali do Warszawy. Przed spotkaniem stanowiska wydawały się twarde. Warszawa chciała, o czym pisaliśmy, zmniejszyć o połowę kwotę rekompensaty dla Czechów (pierwotnie miało to być 50 mln euro) i zapowiadała dalsze kroki, tym razem w postępowaniu arbitrażowym. Polska sygnalizowała, że Czesi złamali zapisy tzw. Karty Energetycznej z 1994 r. w zakresie zakazu dyskryminacji inwestycji (inaczej traktują polską inwestycję w Turowie niż swoje własne). W grę miało wchodzić też zagranie kartą czeskiej kopalni ČSM, gdzie według portalu Business Insider doszło do złamania procedur środowiskowych. Jednym ze scenariuszy miało być zaproponowanie Czechom, by wycofali skargę na działalność kopalni Turów z Trybunału Sprawiedliwości UE , a w zamian my nie złożymy swojej w sprawie ČSM.